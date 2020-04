Prima reactie a sefului Casei de Pensii dupa ce a fost demis: Am aflat din presa. Nu am ce sa imi reprosez

Ziare.

"Am aflat din presa, de pe Facebook. Am avut o mare mirare, pentru ca nu inteleg motivul. Am avut discutii in ultima perioada normale, institutionale!", a sustinut Tent, intr-o interventie telefonica, marti dimineata, la Antena 3.Fostul sef al Casei Nationale de Pensii a precizat ca nu are ce sa isi reproseze si ca va trimite un raport de activitate chiar azi."Sincer nu imi reprosez nimic. Adica evident, tot timpul, este loc de mai bine. Insa nu pot spune ca am ceva sa imi reprosez. Oricum am de gand astazi sa trimit un raport de activitate cu ceea ce am reusit sa realizez si ceea ce imi doream sa realizez. Cu ce am realizat in aceste 4 luni, proiectele pe care le-am demarat si speram pentru viitor sa fie si acestea finalizate", a mai spus Tent.Intrebat daca are vreun mesaj de transmis ministrului Muncii, Violeta Alexandru, dupa ce l-a demis, Tent a spus ca activitatea sa reprezinta mesajul pe care il poate transmite.