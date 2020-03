Scenariu pentru economie: Guvernul va face un efort de patru miliarde de lei, pentru a acoperi somajul tehnic

Ziare.

"Noi am pregatit un scenariu care merge pana la un milion de contracte si impactul bugetar comunicat de Finante este de patru miliarde de lei, dar vom avea in vedere evaluari periodice, in functie de numarul de solicitari pe care le primim", a afirmat ministrul Muncii sambata, intr-o interventie telefonica la Digi 24.Banii vor fi asigurati de Ministerul Finantelor, iar guvernul ia in calcul sa faca demersuri, prin Ministerul Fondurilor Europene, pentru recuperarea unei parti din aceasta suma din bani europeni.Violeta Alexandru a precizat ca angajatorii vor putea inainta cererile pentru somaj tehnic incepand cu luna aprilie."Ne asteptam ca de la inceputul lunii aprilie angajatorii care deja au inscris persoanele carora le vor acorda somaj tehnic prin procedura pusa la punct de guvern sa inainteze cererile insotite de declaratia pe propria raspundere si sa putem incepe efectuarea platilor imediat", a mai spus ministrul Muncii.Aceasta declara ca nu se pune problema ca angajatorii sa plateasca sumele pentru cei trimisi in somaj si sa astepte recuperarea banilor de la Guvern."Eu imi doresc sa nu se intample acest lucru si nu vad de ce s-ar intampla din moment ce noi a subliniat foarte clar ca nu este o procedura de rambursare de bani, adica dansii inainteaza fondurile si Guvernul le plateste ulterior, ci Guvernul va plati sumele din care dansii vor face, in termen de trei zile, platile catre angajati" a afirmat Alexandru.In ceea ce priveste pensiile, in contextul in care legea prevede cresterea punctului de pensie cu 40% din luna septembrie a acestui an, ministrul spune ca nu are, in prezent motive sa "ingrijoreze populatia"."Prioritatea guvernului si a romanilor este in acest moment sa trecem de aceasta perioada. Acestea sunt lucrurile la care ne gandim in acest moment. (...) Prioritatea noastra este sa asiguram fondurile pentru a trece cu bine de aceasta perioada. (...) consider, personal ca trebuie sa continue eforturile pentru a reusi sa ne continuam activitatea si implicit sa existe resurse la buget. Dar nu am niciun motiv pentru a ingrijora populatia in acest sens, nu exista niciun element care pe fondul acestei crize sa ma indreptateasca sa alertez populatia cum ca nu vor mai fi bani de pensii", a subliniat Violeta Alexandru.