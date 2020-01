Violeta Alexandru a cerut Casei de Pensii, Inspectiei Muncii si ANPIS informatii despre cum depoziteaza documentele

Ziare.

Potrivit Ministerului Muncii, cladirea respectiva este o anexa a sediului principal al AJPIS Constanta, in care si Casa de pensii detine un spatiu in care a depozitat dosarele pasive ale beneficiarilor decedati.In opinia ministrului Violeta Alexandru, dincolo de lipsurile materiale sau de conditiile existente, lucrurile ar putea arata altfel, daca ar exista mai mult interes din partea angajatilor."Nu avem conditii potrivite, nu avem resurse sa facem investitii, dar, pentru orice scop au fost ele depuse de catre cetateni la institutiile publice. Exista o limita, chiar si in conditii in care nu dispui de spatii potrivite, sub care nu poti permite abandonarea de documente.Un geam, o curatenie poti face indiferent de cat de limitate sunt resursele pentru institutiile publice care lucreaza cu publicul respectiv detin arhive de documente. Regret situatia in care un cetatean din Constanta a fost trimis sa isi caute singur documente in arhiva care arata intr-o stare deplorabila, o stare care merge dincolo de necesitatile de investitii", arata ministrul Violeta Alexandru intr-o postare pe Facebook..Ea afirma ca a cerut Casei Nationale de Pensii Publice, Inspectiei Muncii si ANPIS sa ii prezinte o situatie a conditiilor de depozitare a documentelor."Raman la parerea ca, indiferent de nevoile (reale) de investitii in infrastructura,. Sigur ca obiectivul meu, si am avut astazi o intalnire in acest sens, este sa ajungem la o reala digitalizare a documentelor (suntem, din pacate, in urma, foarte in urma, cu bani irositi pe proiecte abandonate sau facute neserios). Dar pana atunci, nu ne putem bate joc de oameni, de documentele lor, practic - de viata lor", a scris Violeta Alexandru.