Violeta Alexandru acuza PSD ca-i atribuie postari false: Fabrica de fake news nu se opreste niciodata

Foto: Facebook/ Violeta Alexandru

Violeta Alexandru a publicat pe contul ei de Facebook si o poza cu o astfel de postare, in care este jignita liftiera de la Ministerul Muncii, care si-a pierdut locul de munca in urma interventiei ministrului."Fabrica de fake news a PSD, ca sa spunem lucrurilor pe nume, nu se opreste niciodata. Imi fabrica postari false. Circula pe Internet cea de mai jos. Nu e singura. Se folosesc problemele personale ale unui om - angajat al unei societati comerciale pentru a ma lovi pe mine.Am toata increderea ca oamenii sunt mai intelepti decat crede PSD si vor gasi antidotul de a se proteja si de acest fake news. Imi vad de treaba in continuare", a scris Violeta Alexandru pe reteaua sociala."Nu am gresit dedicandu-mi o buna bucata din timp eradicarii doamnei liftiere de la Ministerul Muncii. Noi nu avem resurse sa facem investitii si ne batem joc de bani risipind un salariu de 2.000 de lei, salariu pe care il platea o terta firma privata? Doamna liftiera a primit ceea ce merita toti lenesii, toti bugetarii, toti frecatorii de menta din institutiile publice. Era o lenesa care nu face nimic altceva decat sa apese un buton! Ca sa nu mai zic ca se imbraca saracacios si mirosea cam ciudat" - este mesajul fals distribuit in mediul online.Amintim ca, pe 25 ianuarie, Violeta Alexandru scria, tot pe Facebook, "daca am nevoie de lift, apas singura pe buton"."'Traditia' conform careia cand Ministrul Muncii pleca din cabinetul sau si pana parcurgea, in 30 de secunde, distanta pana la lift, secretariatul suna si transmitea liftierei sa aduca liftul la etajul 2 (la cabinetul ministrului) si sa deschida larg usa ca sa nu faca demnitarul vreun efort se opreste la 2019.Urc si cobor pe scari. Daca am nevoie de lift, apas singura pe buton", se arata in postarea ministrului de atunci.