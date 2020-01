Violeta Alexandru anunta o noua victorie impotriva drumurilor la ghiseu: Nu exista "Nu se poate"!

Ziare.

Astfel, subliniaza ministrul, oamenii nu vor mai fi pusi pe drumuri, serviciile urmand sa fie livrate mai repede."Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS), cele care efectueaza plata beneficiilor sociale,, respectiv sa fie livrate mai repede.dupa nasterea copilului pentru obtinerea alocatiei sau a indemnizatiei de crestere copil, cele care depuneau actele pentru revenirea la serviciu dupa perioada de crestere copil, ca sa ofer doar un exemplu, sa fie convinse ca aceasta echipa guvernamentala este determinata sa schimbe lucrurile in bine.Toate serviciile oferite de AJPISuri, pentru care aveau nevoie de date cu privire la contractele de munca incheiate/in vigoare, se vor derula mai usor. Urmeaza simplificarea procedurilor!", a scris Violeta Alexandru pe Facebook.Ea a promis ca, dupa acest pas important, urmeaza informatii despre ANOFM si Casele de Pensii."AJPIS a reusit sa acceseze Revisal! AJPIS a reusit sa acceseze Revisal! Imi vine sa spun incontinuu! Dupa toata aceasta perioada, am iesit la lumina aici!Sunt constienta ca vor veni tot felul de detalii tehnice, peste sutele deja gestionate de la primul "Nu se poate" pana acum. Le vom lua unul cate unul. Inapoi lucrurile nu mai pot da!Mai departe .... Venim cu informatii despre ANOFM si Casele de Pensii.Nu exista "Nu se poate"! Se poate!", se mai arata in postarea ministrului.A.D.