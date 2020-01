Violeta Alexandru anunta reducerea posturilor din ministerul Muncii

Ziare.

com

"Am ajuns, dupa saptamani de dezbateri interne si externe, la varianta de mai jos a Organigramei. A mai fost in consultare, dar o arat din nou public pentru ca orice reactie bazata pe argumente este binevenita! In curand imi voi asuma decizia pe marginea noii Organigrame. Da, propun reducerea numarului de posturi, scaderea numarului directorilor generali, acest lucru avand - caci nu se poate altfel, consecinta scaderii veniturilor, ajungandu-se la o treapta ierarhica cu un nivel de salarizare mai mic.Exclud din discutie completarile la salarii prin fonduri europene pe baza proiectelor. Propun comasarea unor structuri, repartizarea mai buna a resurselor umane. De la 424 posturi, aceasta propunere de organigrama are 323 posturi. Urmeaza institutiile din coordonare", a scris joi seara ministrul Muncii pe reteaua de socializare.Potrivit sursei citate, daca lucrurile mergeau bine in minister, pensionarii nu aveau problemele pe care le au in aplicarea legislatiei privind pensiile, firmele gaseau usor someri, cei care muncesc cinstit vedeau ca Inspectia Muncii ii respecta sanctionandu-i pe cei care ocolesc legea, afectandu-i pe salariati."Daca nu se vedea cu ochiul liber ca sistemul public pare sa se protejeze pe sine si nu adreseaza nevoile oamenilor, nu se justifica nicio schimbare. Dar se justifica!", amentionat Alexandru.Seful de la Munca sustine ca are capacitatea de a fi obiectiva in luarea deciziilor, "dupa o viata muncita in medii de toate felurile", iar Ministerul Muncii trebuie sa lucreze eficient si transparent, in timp ce banii publici pentru sistemul public trebuie cheltuiti cu eficienta."Desi nu am avut intotdeauna o atmosfera favorabila la inceputul preluarii mandatului in minister - stil de lucru diferit, stiu! - dupa o viata muncita in medii de toate felurile, am capacitatea de a fi obiectiva in luarea deciziilor. Obiectivitatea genereaza si neplaceri, nu poate fi placuta de toti cei vizati. Da, o afirm raspicat, la momentul nominalizarii mele am spus ca voi face treaba. In felul meu, incomod pentru cei care s-au obisnuit sa nu faca eforturi in pozitii publice si sa creeze aparenta ca se munceste, fara nicio preocupare pentru eficienta. Imi asum aceasta optiune de a genera schimbare.Cred ca romanii nu mai vor sa vada un om care trece degeaba prin pozitii publice. In orice pozitie ar fi acela. Ministerul Muncii trebuie sa lucreze eficient si transparent. Banii publici pentru sistemul public trebuie cheltuiti cu eficienta. Cei care #muncesc nu mai trebuie sa simta ca au ajuns bataia de joc a celor care nu muncesc dar beneficiaza doar de sustinere politica", a mai scris Violeta Alexabdru pe Facebook.