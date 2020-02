Violeta Alexandru: Alocatiile copiilor se mai joaca si la pacanele. O solutie ar fi voucherele, cu care sa nu poti cumpara tigari sau alcool

Ziare.

com

"Se mai joaca si la pacanele", spune ministrul Muncii, afirmand ca voucherele ar putea fi o solutie, mai ales daca nu ar putea fi folosite pentru cumpararea de tigari sau alcool sau daca ar fi conditionate de participarea la scoala."Resursele publice destinate copiilor trebuie sa ajunga chiar la acestia. Este cunoscuta realitatea conform careia de alocatiile copiilor (mai) beneficiaza si apartinatorii/parintii pentru cu totul alte cheltuieli decat cele necesare cresterii si dezvoltarii copilului. Se mai joaca si la pacanele.In Constitutia Romaniei este garantat dreptul copilului de a primi alocatie, dar este la latitudinea autoritatilor sa gaseasca cele mai bune solutii pentru ca banii chiar sa se adreseze nevoile copilului", a scris Violeta Alexandru, marti seara, pe Facebook.Aceasta a anuntat ca a ridicat problema eficientizarii sistemului actual de acordare a alocatiilor."Da, am ridicat in discutie ideea eficientizarii sistemului actual. O solutie ar putea fi voucherele. Cu un sistem de excludere (gen alcool, tutun, etc.), nu limitativ. Am putea gandi o legatura a sistemului de distributie cu scoala, ca sa incurajam parintii sa vina mai des la scoala.In alte state membre UE alocatia de stat este fie conditionata de veniturile parintilor (Slovenia, Italia), fie de numarul de copii din familie (Franta). Multe alte state acorda vouchere ca sprijin pentru gradinita, pentru nou-nascuti, pentru baby-sitting etc", a mai scris Alexandru.Ministrul nu vede alta solutie de reglementare decat printr-o larga consultare publica pe care o va lansa, la momentul oportun.