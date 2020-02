Violeta Alexandru, noul presedinte al PNL Bucuresti: Orice o fi fost din USL la Capitala, in trecut - se opreste aici

Ziare.

"Am trait deja experienta lucrului bine facut dintr-o pozitie publica importanta. Poti face bine dintr-o functie publica. De astazi, lucrurile merg la un alt nivel. Delegatii reprezentand organizatiile de sector ale Partidului National Liberal m-au ales Presedintele PNL Bucuresti. Este cea mai mare organizatie a Partidului National Liberal. Seriozitatea cu care se va face politica in PNL Bucuresti are un impact major. In PNL, dar si in Bucuresti. Urmeaza lucruri si mai bune. Cu o alta forta. Forta celor care cred in modul meu de a face politica. Cu decenta, cu perseverenta si cu proiecte serioase. Fara kitsch si aroganta - marca PSD ", scrie Violeta Alexandru pe Facebook Ea subliniaza ca, la 44 de ani, viata o duce catre o noua experienta si ca isi asuma sa dea tot ceea ce poate pentru ca Romaniei si Bucurestiului sa le fie mai bine.. De astazi, prin vot, conduc PNL Bucuresti, vocea oamenilor de dreapta din Bucuresti. Incepe o noua etapa. Stiu sa lucrez in echipa. Ii chem alaturi pe toti cei care vor sa se implice, au initiativa, nu se feresc sa incerce, au incredere ca putem schimba lucrurile. Toti cei care nu si-au pierdut speranta. Se poate!", conchide ministrul Muncii.Reamintim ca Violeta Alexandru a fost aleasa sambata presedinte al PNL Bucuresti , cu 920 de voturi "pentru" si cu 10 voturi "impotriva".