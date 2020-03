Violeta Alexandru nu a fost lasata sa raspunda, la audieri: I s-a taiat microfonul de la a doua intrebare

Ziare.

com

Violeta Alexandru a inceput audierea cu o prezentare a activitatii sale, iar la un moment dat presedintele de sedinta i-a cerut sa se apropie de finalul expunerii. Ulterior, primul parlamentar care i-a adresat intrebari i-a reprosat ministrului desemnat ca "are ce are" cu subalternii din sistem."Dumneavoastra aveti ce aveti cu colegii nostri. (...) Aceia nu sunt subalternii nostri, sunt colegii nostri. Va rog mult sa-i tratati ca pe colegii nostri!", i-a spus ministrului un deputat care a lucrat in sistemul de pensii.In replica, Violeta Alexandru i-a spus acestuia ca nu are intelegere pentru cei care nu inteleg sa-si indeplineasca atributiile, insa a fost intrerupta de catre presedintele de sedinta, care i-a inchis microfonul inainte de a termina raspunsul."Cine lucreaza in institutiile publice are in mine cel mai corect partener, cine se plange ca am jignit pe cineva acela este un om care nu poate sa tina pasul cu standardele cu care lucrez si cu rezultatele pe care le cer. (...) Nu sunt omul care sa jigneasca pe cineva, care sa nu aprecieze atunci cand colegii se implica, dar nu am sa ma fac ca nu vad ca in sistemul public se fac greseli, ca oamenii asteptau cu anii pentru a li se calcula pensia", a spus Alexandru, moment in care i s-a taiat microfonul.Gestul presedintelui de sedinta a starnit nemultumirea unui parlamentar care i-a atras acestuia atentia: "Dumneavoastra sunteti aici sa prezidati sedinta, nu sa taiati microfonul ministrului cand raspunde la intrebari".De altfel, in prima ora a audierilor, ministrul a raspuns catorva intrebari, in conditiile in care deputatii si senatorii au intrat intr-o dezbatere pe tema poluarii din Bucuresti, iar presedintele de sedinta a inchis microfonul in repetate randuri celor care au luat cuvantul.Senatorul Daniel Zamfir a acuzat o iesire publica a Violetei Alexandru care e "mult sub demnitatea umana, nu doar a functiei de ministru" legata de poluarea din Capitala.Dupa interventia sa, senatorului Daniel Zamfir i s-a reprosat ca vorbeste "mai mult decat ministrul", iar un parlamentar i-a spus acestuia: "Credeam ca v-ati epuizat in comisia anterioara, ca si acolo ati vorbit fara noima".Si precedenta audiere a ministrului propus al Muncii a fost marcata de scandaluri intre parlamentari, deputatul Florin Roman intrand in conflict la acel moment cu fostul ministru al Afacerilor Interne Carmen Dan.