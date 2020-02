Violeta Alexandru nu renunta la interzicerea cumulului pensie - salariu la stat: Avem o problema de corectitudine in societate

Ziare.

Alexandru spune ca vrea "continuarea acestui proiect in alta forma juridica". "Eu nu spun ca este vina persoanei care se pensioneaza la 45 de ani, daca acesta e cadrul legal, eu spun ca avem o problema de corectitudine in societate. (...) Desi Curtea Constitutionala a apreciat ca nu se poate interzice cumulul pensiei cu salariul (...) personal as dori sa continui acest proiect, evident, intr-o alta forma juridica, pentru ca mi se pare o masura care asaza putina corectitudine intr-o zona in care noi nu suntem corecti cu noi insine", a spus Violeta Alexandru.Aceasta a spus ca nu vede de ce un profesor sau un stomatolog ar fi mai putin importat pentru societate decat cei care primesc acum pensii speciale."Nu sunt deloc persoana care sa sustina tratament diferentiat si cu o judecata subiectiva asupra importantei pe care tu o ai in societate. Eu cred ca fiecare trebuie sa primeasca un cuantum al pensiei decent si cred ca trebuie sa avem curajul sa luam niste decizii, sa acceptam ca nu este nimeni special fata de restul societatii si ca fiecare a muncit cat a putut, cat a invatat cat s-a priceput si la sfarsitul vietii nu trebuie tratat diferentiat fata de celalalt", a mai afirmat ministrul Muncii.Acesta spune ca din banii "nostri, ai tuturor" sunt platite pensiile speciale.In ceea ce priveste cea mai mare pensie, al carei cuantum este de 70.000 de lei, ministrul Muncii spune ca acesta este un drept care a fost acordat si care nu poate fi anulat."Macar de-ar fi corectitudine de acum incolo. Majoritatea parlamentara constituita de PSD sa aiba decenta de a face dreptate de acum incolo" mai spus Alexandru.Curtea Constitutionala a admis miercuri sesizarea PSD privind Legea privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care prevede inclusiv interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat, stabilind ca este neconstitutionala."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea privind unele masuri fiscal bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative este neconstitutionala. In argumentarea solutiei, Curtea a retinut ca nu au fost respectate conditiile constititutionale referitoare la procedura angajarii raspunderii Guvernului si, in consecinta, a admis criticile de neconstitutionalitate extrinseca formulate", a transmis Curtea Constitutionala.