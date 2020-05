Violeta Alexandru si Bogdan Aurescu, pusi la zid in Senat pentru "Operatiunea Sparanghelul". Cifre si explicatii oficiale

"Ne-am ocupat de repatrierea a peste 3.800 de cetateni romani"

Senatorul Gabriela Cretu a sustinut la inceputul audierii ca sociali-democratii au urmarit cu ingrijorare si revolta situatia muncitorilor sezonieri, acum in perioada pandemiei mai mult decat inainte. "Operatiunea Sparanghelul serveste ca un reflector. Din analizele noastre rezulta doua concluzii: Guvernul considera cetateanul european ca pe cetateanul nimanui si Guvernul nu stie cu ce se ocupa", a punctat ea.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, i-a explicat ca fiecare cetatean UE are dreptul si libertatea de a-si cauta un loc de munca si de a presta servicii unde doreste, precizand ca decizia de a lasa sezonierii sa plece este luata in baza Cartei Europene a Drepturilor Omului, care asigura libera circulatie a lucratorilor pe teritoriul UE."Trebuie sa tinem cont de faptul ca in Romania sunt putini peste 1,3 milioane de persoane care nu au muncit in perioada asta, ceea ce inseamna ca 4 milioane au muncit. In Romania, acesti oameni sunt in activitate si e datoria mea ca, daca se regasesc probleme, sa fiu atenta si suntem foarte implicati in aceasta perioada prin Inspectia Muncii sa prevenim si sa abordam orice potentiala tentativa de a nu respecta drepturile angajatilor.Asa si in strainatate, si se face cu omologii mei. Datoria mea este sa fiu implicata si discutiile saptamanale cu ministrul Muncii din Germania arata ca sunt implicata", a spus Violeta Alexandru, adaugand ca, dupa ridicarea starii de urgenta, va si merge in Germania.Ministrul Muncii a precizat ca in Romania exista, dar foarte putini dintre cei 30.000 de romani care au plecat cu trenul sau avionul si dintre cei 4.000 de romani care au plecat cu masinile personale au ales sa recurga la o astfel de firma.Ei au plecat prin contracte directe cu angajatorii pentru care lucreaza de ani de zile si, mai mult, si-au luat si rudele cu ei."Foarte multi dintre romani nu pleaca prin agentii, este dreptul lor. Guvernul se ocupa cu aceeasi seriozitate de conditiile de munca in Romania si de plecarea celor care decid sa plece. (...) Am facut verificari cu Ministerul Muncii din Germania pentru a ma asigura ca din partea angajatorilor germani sunt chemati la munca cu forma legala si sunt., nu pot fi obligati sa lucreze prin agentii, dar le-am pus la dispozitie toate informatiile ca sa decida, printr-o ampla campanie. E o campanie de informare, se lucreaza prin Politia de Frontiera, prin pliante pentru fiecare tara, material informatic cumulat cu linia verde care informeaza romanii despre riscurile de a munci fara forme legale", a spus Violeta Alexandru, punctand ca a cerut si autoritatilor din Germania sa puna pe site-ul Agentiei de Forta de Munca de acolo un formular in romana, pentru a inlesni eventualele sesizari din partea conationalilor.Ministrul Muncii a precizat ca numarul sesizarilor venite de la romanii din afara tarii sunt foarte mici. "Numarul de sesizari la ambasade este foarte foarte mic (...). Stiu ca nu e la indemana sa faci sesizari cand te lovesti de o problema, spuneam doar ca nu se confirma situatia ingrijoratoare scoasa la iveala de presa", a punctat ea."Sunt un om implicat, sunt foarte atenta, nu am facut demagogie, nu am spus in spatiul public, ci m-am implicat. Nu ignor sesizarile, le abordez institutilonal. Cum si noi in Romania suntem datori sa verificam orice sesizare de incalcare a unui drept, asa este si datoria statelor in care muncesc romanii nostri", a adaugat Alexandru.La randul sau, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis ca aceasta criza globala a afectat si MAE, subliniind ca activitatea consulara s-a intensificat foarte mult, avand in vedere nu numai situatia muncitorilor sezonieri, dar si in chestiuni care tin de repatriere sau asigurarea liberei circulatii a marfurilor."Ne-am ocupat de repatrierea a peste 3.800 de cetateni romani. Am avut in vedere la inceput situatia turistilor, am negociat acel coridor de tranzit pentru transportatorii romani", a precizat Aurescu, precizand ca MAE s-a autosesizat de la primele semnalari publice despre lucratorii sezonieri si a actionat pentru solutionarea problemelor."Romania nu face parte din acele state care atunci cand nu primesc solicitari consulare nu actioneaza, dimpotriva, ne-am autosesizat pentru a verifica modul in care sunt respectate prevederile de munca, avem fisa pentru fiecare caz in parte si pot sa va prezint rezultatele", a explicat ministrul.El a vorbit punctual despre cazurile muncitorilor din Germania si Olanda."Ne-am autosesizat si am intreprins actiuni pe langa autoritati pentru a verifica daca cele semnalate se confirma. In absenta unor sesizari directe, acest proces este ingreunat. Sunt 14 cazuri care au fost gestionate, 13 cazuri in Germania si unul in Olanda.Daca ne raportam la cele din Germania: 8 autosezizari din partea MAE, 2 cazuri in care seizarile au venit una de la o asociatie si una de la Ministerul Muncii din Germania si doar trei cazuri sesizari de la romani.In Germania avem 8 cazuri, in ce priveste 7 ferme, si sunt 5 cazuri de infectari ale romanilor la abatoare. In cazul celor de la abatoare nu vorbim despre sezonieri, ci de cetateni cu contracte permanente, care lucreaza de ani buni in aceste conditii", a informat Aurescu.El a mai spus ca nu a existat niciun fel de acord intre Romania si Germania, pentru sezonieri, pentru ca exista legislatia europeana privind dreptul de munca al cetatenilor.In momentul in care s-a trecut la intrebari, lucrurile au devenit putin tensionate, senatorul Serban Nicolae acuzand ca Violeta Alexandru se afla intr-o "grava eroare" daca sustine ca toti cei 4 milioane de romani au lucrat in aceasta perioada, moment in care ministrul i-a spus ca cifrele din REVISAL sustin ceea ce a prezentat.Dupa un schimb de replici intre cei doi, Calin Popescu Tariceanu a facut apel la presedintele de sedinta, cerandu-i sa indemne la un ton adecvat: "V-as ruga sa o indemnati la un ton si o atitudine potrivita, ca am avut impresia ca suntem luati la rost. Si pe dna ministru as vrea sa o felicit ca are o preocupare pentru bunul mers al economiei germane".Senatorii de la PNL si USR s-au plans ca nu au fost lasati sa ia cuvantul, cei de la PSD fiind favorizati."Domnule Rotaru, daca prezidati aceasta sedinta, va rog sa o faceti. Am ridicat mana sa ma inscriu la cuvant. Va rog sa moderati aceasta sedinta", a spus senatorul Florina Presada (USR). "Fac apel la toti colegii sa fie disciplinati, sa nu de ducem in alta zona, ca putem sa facem si spectacol. E o comisie care audiaza doi ministri. Daca vrem sa facem cancan, facem cancan", a raspuns presedintele Ion Rotaru (PSD).La randul sau, senatorul Alina Gorghiu (PNL) s-a plans de acelasi lucru, punctand ca social democratii au devenit fani ai audierilor, dar ca nu aveau aceeasi parere cand PNL o chema pe Viorica Dancila la audieri pe teme Legilor Justitiei.