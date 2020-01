Violeta Alexandru "sparge zidurile" de la Casele de Pensii. Incepe in Bucuresti

Ziare.

"A venit momentul sa spargem zidurile inutile care despart cetatenii de serviciile de calitate pe care le merita.. Extindem in tara.La Casele de Pensii la care am mers, din nou, astazi ma revolta sa vad pensionarii stand cu spatele aplecat cerand informatii printr-o usita sau fereastra dincolo de care angajatul Statului sta comod pe scaun.Aici vin oameni in varsta, multi in baston, oameni care asteapta in picioare sa le vina randul.Faptul ca exista un zid cu o fereastra care se deschide cand considera reprezentantul institutiei denota ca intre Stat si cei pe care ii deserveste exista un obstacol. Pe care il vom inlatura ca cele doua parti sa fie egale, iar comunicarea si parcurgerea actelor dintr-un dosar sa se faca in cele mai transparente si umane conditii", promite pe Facebook Violeta Alexandru Ministrul sustine ca nu isi doreste ceva iesit din comun, doar normalitate, adica cei doi "vor lua loc la o masa simpla, cu toate hartiile la vedere, cu pensionarul asezat comod pentru a pune toate intrebarile pe care le are"."In curand desfiintam zidurile. Pensionarii si angajatii Statului se respecta intre ei", incheie postarea ministrul Muncii.Ramane de vazut cat va costa noua initiativa a ministrului si daca in acest mod nu cumva va fi prelungit timpul petrecut de cetateni la casele de pensii, in loc sa fie scurtat.