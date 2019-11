Violeta Alexandru spune ca modul de lucru al Casei de Pensii s-a oprit la anii '60. Fostul ministru al Muncii o acuza ca vrea "sa dea, rapid, tunuri"

Fostul ministru al Muncii: PNL e pornit sa dea, rapid, tunuri

Ziare.

com

Ea a afirmat ca sunt softuri "slabe" la ANOFM, care se afla in cercetarea "organelor de specialitate", si sustine ca la Casa de Pensii se lucreaza ca in anii 1960."Sunt ingrijorata de faptul ca infrastructura, softurile Ministerului care gestioneaza sistemele de calcul pentru pensii, pentru salarii, tot ce inseamna infrastructura pe baza careia iei decizii cu privire la politicile salariale si de pensii in acest minister are nenumarate probleme.La ANOFM, de exemplu, exista doua aplicatii pentru care s-au platit milioane de euro in ultimii ani, prima solutie este in cercetare la organele de specialitate ale statului roman cu serioase suspiciuni, a doua aplicatie este cu mult mai slaba decat prima si nu ofera toate facilitatile pentru a avea o privire corecta asupra sistemului de cursuri si pregatire profesionala.La Casa de Pensii informatiile sunt si ele precare. Calculul si modul de lucru s-a oprit undeva la anii 1960. Sunt intr-un mod de lucru profund incompatibil cu vremurile moderne", a afirmat, joi, noul ministru al Muncii, la preluarea oficiala a mandatului.Violeta Alexandru a acuzat "greul acces la informatii" si s-a declarat ingrijorata de situatia logistica a structurilor care se afla in subordinea ministerului.Ea a dat asigurari ca legislatia in domeniul muncii va fi respectata.In replica, fostul ministru al Muncii, Marius Constantin Budai, acuza PNL ca este "pornit sa dea, rapid, tunuri". Mai exact, el sustine ca Violeta Alexandru vrea sa faca licitatii pe zona de IT si inventeaza ca sistemele informatice ar fi dezastru."Inteleg ca PNL e pornit sa dea, rapid, tunuri. Noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, incearca sa isi preconstituie probe pentru a face rapid niste licitatii pe zona de IT. Si inventeaza ca sistemele informatice ar fi dezastru. Daca erau asa dezastru nu se puteau plati pensii, alocatii, indemnizatii samd.Altfel, fiecare angajator plateste salariile angajatilor sai, nu Ministerul Muncii, deci nu stiu ce soft de salarii a vazut doamna Alexandru. Aplicatiile si programele IT de la Somaj si Casa de Pensii sunt achizitionate in 2011, respectiv 2015 si perfectionate constant, la fiecare modificare a legislatiei, pentru ca, altfel, spre exemplu, nu se puteau recalcula pensiile pe Legea 221", a scris Budai pe Facebook.