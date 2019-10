Ministrul desemnat pentru Munca: Pilonul I de pensii are deficit ingrijorator, dar pensiile nu sunt in pericol

Ziare.

"La intrebarea daca sunt suficienti bani de pensii trebuie sa raspunda PSD, care are in acest moment un deficit la Pilonul I de pensii absolut ingrijorator. Sigur, nu ne punem problema ca nu vom avea pensii, dar ne ingrijoreaza capacitatea guvernarii sub PSD cu privire la administrarea Pilonului I.Va asigur ca vom fi extraordinar de atenti si transparenti legat de fondurile care se trimit spre Pilonul I, astfel incat sa iesim din taramul speculatiilor si sa informam corect oamenii legat de ce se intampla in acest moment cu Pilonul I. La nivel de date primare, deficitul ne arata ca PSD a administrat prost acest pilon, ceea ce nu inseamna ca nu vom remedia lucrurile sau ca exista un pericol pentru pensionari", a comentat Violeta Alexandru.Aceasta a repetat ca Guvernul Orban intentioneaza sa ridice nivelul contributiilor la Pilonul II de pensii, dar a refuzat in repetate randuri sa raspunda la intrebarile parlamentarilor si ale jurnalistilor despre calculele viitorului Guvern privind sursele de finantare ale bugetului de pensii, in conditiile in care ministrul propus de PNL pentru Munca a subliniat ca nu vor creste impozitele pe salarii din care e alimentat bugetul de pensii si nici nu va scadea contributia la Pilonul I."Intentia noastra nu este sa reducem contributia la Pilonul I, dar, ca orice om serios, am nevoie sa fac niste calcule inainte de a lansa in spatiul public anumite intentii de reglementare, si cum spuneam, acest lucru trebuie facut de o maniera care sa nu genereze emotii in spatiul public.Sunt un om riguros, care lucreaza pe cifre, pe analize, la nivel de intentie v-am raspuns, dar urmeaza sa documentam pe masura ce avem acces la cifre", a completat Violeta Alexandru.Ministrul propus de PNL pentru Munca a sustinut ca ridicarea contributiilor la Pilonul II nu va afecta plata normala a pensiilor catre beneficiari."Intentia noastra este intr-adevar sa crestem contributia la Pilonul II de pensii, vom face calcule in acest sens pentru a veni cu o solutie asupra unei cresteri graduale. As vrea sa pun capat oricaror speculatii cu privire la faptul ca acest lucru ar impiedica cu ceva incasarea pensiilor de catre cetatenii romani, e adevarat ca avem ingrijorari la finalul guvernarii PSD cu privire la deficitul din Pilonul I de pensii, ministrul de Finante se va aplica cu rigoare asupra acestui lucru, este doar una din informatiile pe care le avem, probabil mai sunt si altele, dar cu siguranta intentia noastra este ca, in paralel cu incurajarea muncii si in paralel cu incurajarea tuturor celor care sunt apti de munca sa intre in activitate pe baza unor contracte legale, tot la fel ne propunem sa incurajam populatia sa aiba economii, sa ia in considerare in mod activ depunerea de contributii inclusiv in Pilonul III de pensii, astfel incat sa beneficieze la sfarsitul unei activitati pe durata vietii de resursele necesare pentru o batranete linistita, in baza contributiilor juste pe care le-a achitat pe durata vietii active", a declarat Violeta Alexandru.Ulterior, aceasta si-a nuantat declaratiile privind cresterea contributiilor la Pilonul II, precizand ca va prezenta un punct de vedere tehnic pe acest subiect dupa ce va avea acces din postura de ministru la informatiile privind fondurile de pensii."Va spuneam care este intentia si am subliniat ca toate calculele ulterioare intrarii in aparatul administrativ pe baza datelor pe care le vom gasi ne vor permite sa avem un punct de vedere tehnic. Va spuneam care este intentia noastra in acest moment. Nu am cum, din afara Guvernului, fara sa am acces la date, sa fac niste afirmatii transante in aceasta privinta", a incheiat Violeta Alexandru.Ministrul propus de PNL pentru Munca a primit miercuri aviz negativ in urma audierilor comisiilor pentru Munca reunite ale Parlamentului.