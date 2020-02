PNL i-a exclus dn partid pe consilierii care au votat bugetul lui Firea

Ziare.

com

"In sedinta Biroului Politic al PNL Filiala Municipiului Bucuresti din 18 februarie, am propus si s-a votat, in unanimitate, excluderea din PNL si implicit retragerea sprijinului politic pentru consilierii generali Cristian Marian Olteanu si Alexandru Hazem Kansou. Incalcarea repetata a Statutului si a Codului etic al PNL nu ramane fara urmari. PNL a trecut printr-o reforma profunda. Facem opozitie reala si nu toleram niciun compromis", a scris marti Violeta Alexandru pe Facebook Pe 14 februarie, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat bugetul Primariei Capitalei pe 2020, de circa 10 miliarde lei, adica peste 2,1 miliarde euro.Proiectul a trecut cu 33 de voturi "pentru", 15 "impotriva" si trei abtineri. Consilierii generali ai PNL Alexandru-Hazem Kansou si Cristian Olteanu au anuntat ca voteaza bugetul.