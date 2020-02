Violeta Alexandru: Nicusor Dan ne garanteaza rezultatul dorit: infrangerea Gabrielei Firea

Ziare.

"Aceasta candidatura ne da garantia ca vom avea rezultatul dorit, si anume infrangerea Gabrielei Firea. Prin urmare, in perioada urmatoare, alaturi de echipa de campanie si de Nicusor Dan vom... face un program politic care sa raspunda nevoilor de dezvoltare ale Bucurestiului", a declarat Violeta Alexandru, la finalul sedintei Biroului Politic Bucuresti al PNL.Ea a mai spus ca Biroul Politic a votat in unanimitate pentru sustinerea lui Nicusor Dan si a mentionat ca va propune, vineri, Biroului Executiv al partidului sa sprijine aceasta candidatura, care maximizeaza sansele PNL in cursa pentru Primaria Capitalei."Avem obligatia sa maximizam sansele pe care le avem la Primaria Capitalei", a declarat aceasta.Prezent la conferinta, Nicusor Dan a spus ca multumeste Biroului Politic Bucuresti al PNL pentru sustinere si ca a avut cu reprezentantii liberalilor o discutie aplicata despre problemele Bucurestiului."Am avut o discutie aplicata pe problemele bucurestenilor. Dupa cum stiti, suntem la capatul unei guvernari la nivel local catastrofale, suntem in incapacitate de plata - primaria, traficul este din an in an mai aglomerat, poluarea este la cote alarmante. Pentru fiecare din aceste probleme trebuie sa ne armonizam solutiile. O sa avem o astfel de solutie in saptamanile care urmeaza", a declarat acesta.Ludovic Orban a anuntat, joi, ca PNL va sustine candidatura lui Nicusor Dan pentru Primaria Generala a Capitalei. Liderul liberal a precizat ca sondajele arata ca alti posibil candidati ai partidului nu ar avea garantia ca ar putea castiga in batalia cu PSD.