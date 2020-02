Violeta Alexandru, noul presedinte al PNL Bucuresti: Mi s-a spus mereu "nu fi rea, nu fi rea"

Ziare.

"Nu exista pentru mine mandrie mai mare alta decat sa fiu colega voastra. Mie, acasa de cand sunt mica, mi s-a spus mereu:. Fii buna, fii blanda, fii intelegatoare, fii respectuoasa, atenta la oamenii din jurul tau, nu fi rea.A venit momentul oamenilor buni sa ajunga in pozitii cheie si sa schimbe Bucurestiul spre binele tuturor. Cred in voi, suntem o forta", le-a spus Violeta Alexandru colegilor din PNL.Alegerile s-au desfasurat la Palatul Parlamentului.In urma centralizarii voturilor, situatia este urmatoarea: 920 de voturi pentru, 10 impotriva si 11 - nule.Violeta Alexandru este, in prezent, ministrul Muncii demis in urma motiunii de cenzura.