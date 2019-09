De ce a dat CCR unda verde candidaturii lui Catarama: BEC trebuia sa faca verificari suplimentare in cazul semnaturilor

BEC a inlaturat 94.170 de semnaturi

Curtea mai spune ca decizia BEC de respingere a fost luata in baza unei simple aprecieri a aspectului unor semnaturi, despre care se spune ca ar fi fost falsificate, dar BEC nu poate proba acest lucru, in absenta altor verificari si elemente obiective.Acestea sunt o parte dintre motivele pentru care CCR a admis contestatia formulata de Viorel Catarama contra deciziei BEC. Asa caFaptul ca BEC a facut plangere penala la Parchetul General cu intarziere de cateva zile dupa ce a respins candidatura lui Viorel Catarama, a fost in favoarea candidatului la Presedintie. Asta pentru ca CCR nu a stiut de existenta acestei plangeri penale, potrivit motivarii.BEC a respins candidatura lui Catarama dupa ce a constatat ca un numar de 94.170 de semnaturi, din totalul de 230.341 prezentate de acesta, ar prezenta "elemente de similitudine evidente". Astfel, afaceristul ar fi avut mult sub cele 200.000 de semnaturi necesare sustinerii candidaturii.Potrivit CCR, constatarea s-a efectuat exclusiv pe verificarea "".Aparatul tehnic de lucru al Biroului Electoral Central este compus din "personal de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, al Autoritatii Electorale Permanente si al Institutului National de Statistica."Analizand decizia BEC, CCR a explicat ca nu rezulta dispunerea niciunei alte masuri sau efectuarea altor verificari de catre Biroul Electoral Central ori de catre alte autoritati in legatura cu datele consemnate in listele de sustinatori, ""Pretinsele similitudini intre semnaturi, chiar daca ar avea un caracter, asa cum se consemneaza in motivarea deciziei,Tinand seama de termenele scurte aplicabile in procedura electorala,intr-o prima etapa, pentru a fundamenta luarea, in continuare, a altor masuri legale," explica CCR.Curtea a mai constata ca, din motivarea deciziei Biroului Electoral Central, din 20 septembrie, nu rezulta ca s-ar fi formulat vreo sesizare penala in legatura cu suspiciunea care a determinat inlaturarea unui numar semnificativ de semnaturi, cu consecinta respingerii candidaturii.Trebuie spus ca BEC a facut plangerea penala cateva zile mai tarziu, pe 24 septembrie, in cazul a 8 candidati la Presedintia Romaniei, in contextul in care in urma verificarilor institutia a constatat elemente de similitudine in semnaturile depuse de catre acestia."Or,," explica CCR."In concluzie, Curtea retine ca,Constatand, pentru aceste motive, nelegalitatea Deciziei Biroului Electoral Central nr.10/D din 20 septembrie 2019, Curtea urmeaza sa admita contestatia astfel cum a fost formulata," conchide CCR.