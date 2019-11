CNSAS: Viorel Catarama a fost sursa a Securitatii. Semna cu "Viorel", "W" si "Voicu"

Ziare.

CNSAS a transmis ca Viorel Catarama "nu a fost agent sau colaborator al Securitatii ca politie politica adoptata pe baza adreselor fostilor detinatori de arhiva conform carora aceasta figura 'necunoscut' in evidente".Insa, informeaza CNSAS, "in dosarul I542786 (cota CNSAS) titlular VRHP s-au identificat documente in care i-a fost atribuit de catre ofiterii de Securitate numele conspirativ 'Viorel', cat si documente olografe, semnate de care domnul Catarama Viorel atat cu numele real, cat si cu numele conspirative 'W' si 'Voicu'".Institutia a adaugat ca Directia de Specialitate a identificat in dosarul mentionat mai multe informatii transmise Securitatii de catre Viorel Catarama."Subsemnatul Catarama Viorel, economist la Serviciul 430, referitor la derularea contractului extern cu firma Belco - Belgia, va aduc la cunostinta urmatoarele: de la preluarea de catre mine a acestei firme (aprilie 1985), am observat ca patronul firmei, domnul HVR, detine - privitor la mobila executata si livrata de CPL Oradea - informatii pe care Tehnoforest nu le detine. Intrucat firma foloseste aceste informatii fara stirea noastra, sub semnatura tov. Dir. s-a expediat la CPL un telex (nr.34830/21.05.1985) pe care il anexez la prezenta nota", este una dintre informatiile transmise de Catarama.Citeste AICI intreg documentul transmis de CNSASA.G.