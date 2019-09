Ultimele candidaturi pentru Cotroceni se depun duminica, la BEC

Ziare.

Astfel, Alternativa pentru Demnitate Nationala va depune duminica, la ora 12.00, la Biroul Electoral Central, semnaturile pentru candidatura lui Catalin Ivan la alegerile prezidentiale.Tot duminica, la ora 18:00, la Biroul Electoral Central este asteptata si Ramona Bruynseels pentru a-si depune candidatura la prezidentiale.Alexandru Cumpanasu va ajunge la sediul BEC, duminica, in jurul orei 22:00, pentru a depune semnaturile necesare pentru inscrierea in cursa pentru Cotroceni.Candidatii la alegerile prezidentiale isi pot depune la Biroul Electoral Central candidaturile pana duminica, 22 septembrie, ora 24:00.Pe 12 octombrie este startul oficial al campaniei electorale.Klaus Iohannis, Dan Barna, Viorica Dancila, Mircea Diaconu si Theodor Paleologu s-au inscris deja in cursa prezidentiala.Biroul Electoral Central (BEC) a decis sa respinga inregistrarea candidaturii si a semnului electoral depuse de Viorel Catarama pentru alegerile prezidentiale, iar omul de afaceri a contestat decizia la Curtea Constitutionala.In decizia BEC se precizeaza ca peste 94.000 de semnaturi depuse de Viorel Catarama au fost anulate, deoarece prezentau elemente de similitudine evidente.Primul tur al alegerilor prezidentiale are loc pe 10 noiembrie iar al doilea tur pe 24 noiembrie. Conform unei hotarari de Guvern, romanii din strainatate vor putea vota la primul tur al alegerilor prezidentiale intre 8 si 10 noiembrie, iar la al doilea tur intre 22 si 24 noiembrie.