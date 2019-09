Viorel Catarama ofera o recompensa de 100.000 euro pentru gasirea si eliberarea Luizei sau Alexandrei

Ziare.

"Inca de la izbucnirea scandalului Caracal, am anuntat ca nu pot accepta varianta crimei, asa cum a fost prezentata de autoritati. Nici pana azi, nu s-au prezentat dovezi, dincolo de orice indoiala, ca cele doua fete au fost ucise", a scris Viorel Catarama, duminica, pe Facebook.Acesta a mai afirmat ca institutiile statului ancheteaza varianta crimei, desi opinia publica este tot mai convinsa ca este vorba de cazuri de trafic de persoane."Institutiile statului ancheteaza si investigheaza cu precadere varianta crimei, fara a tine cont de opinia publica, din ce in ce mai convinsa ca suntem in fata unui caz de trafic de persoane. De aceea, anunt pe aceasta cale ca ofer o recompensa de 100.000 Euro persoanei care va da informatii de natura sa conduca la gasirea si eliberarea Luizei sau Alexandrei", a conchis Catarama.Alexandra Macesanu (15 ani) si Luiza Melencu (18 ani) sunt cele doua fete care au disparut dupa ce au fost luate la ocazie de Gheorghe Dinca. Acesta a marturisit ca le-a omorat pe cele doua copile, apoi le-a ars trupurile in butoiul din curte.