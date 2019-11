Condamnarea primita de Hrebenciuc pentru retrocedari ilegale de paduri a fost anulata. Dosarul se va rejudeca de la zero

Ziare.

Instanta suprema a respins o cerere a Parchetului General de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene in vederea pronuntarii unei hotarari preliminare cu privire la aplicarea deciziei Curtii Constitutionale de rejudecare a dosarelor de coruptie.Pe de alta parte, judecatorii au admis apelurile formulate de Ministerul Finantelor, dar si de mai multi inculpati, iar dosarul a fost trimis spre rejudecare.Practic, prin aceasta decizie a fost desfiintata sentinta din mai 2018 , prin care Viorel Hrebenciuc primise 2 ani de inchisoare pentru trafic de influenta, Ioan Adam - 2 ani de inchisoare cu executare, iar fiul lui Viorel Hrebenciuc primise 2 ani cu suspendare.De asemenea, au fost anulate condamnarile primite de: Anca Roxana Adam (sotia deputatului Ioan Adam, judecatoare la Tribunalul Brasov) - 2 ani de inchisoare cu suspendare; Lorand Andras Ordog (judecator la Tribunalul Covasna) - 3 ani de inchisoare cu executare, Paltin Gheorghe Sturdza (beneficiarul retrocedarii) - 3 ani de inchisoare cu executare.Prin hotararea data de Instanta suprema au fost anulate si deciziile de achitare de care beneficiasera fostul ministru Tudor Chiuariu si Adam Craciunescu (directorul general Romsilva). Dosarul retrocedarilor a fost trimis in instanta in ianuarie 2015 si Viorel si Andrei Hrebenciuc, dar si fostul deputat Ioan Adam si-au recunoscut vinovatia, solicitand sa fie judecati prin procedura simplificata.Acuzatiile din dosar se refera la retrocedarea ilegala a 43.227 hectare de teren forestier in judetul Bacau in favoarea lui Paltin Sturdza si in defavoarea Romsilva. Prejudiciul calculat de DNA in acest caz se ridica la 1.421.800.870 lei (echivalentul a 303.888.615 euro), reprezentand contravaloarea terenului. Viorel Hrebenciuc si-a recunoscut faptele in fata judecatorilor si a spus ca a acceptat sa intervina pe langa functionarii unor institutii din Bacau pentru ca Paltin Gheorghe Sturdza sa intre in posesia a 43.000 de hectare de padure. In schimbul interventiei, Hrebenciuc urma sa primeasca 12.000 de hectare, prin incheierea unui act aditional pe numele fiului sau.