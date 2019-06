Dosarul Romsilva-Hrebenciuc: Manevra SS in favoarea inculpatilor ramane in picioare, desi procurorul general s-a impotrivit

UPDATE

Ziare.

com

Procesul s-a amanat pentru 10 septembrie.Inalta Curte urmeaza sa se pronunte pe solicitarile de probe cerute de inculpati si de partile civile din dosar - audieri de martori, expertize, diverse documente.Decizia referitoare la retragerea apelului a fost luata dupa aproape doua ore de pledoarii. Motivul: procurorul general interimar al Romaniei, Bogdan Licu, a trimis o adresa in care cerea mentinerea apelului declarat de DNA si retragerea retragerii apelului facuta de seful SIIJ."Ia act de retragerea apelului facut de SIIJ care indreptateste procurorul sa faca acest lucru. Revenirea nu putea fi facuta de titularul acesteia si nici de procurorul ierarhic superior al acestuia," a explicat magistratul Daniel Gradinaru, presedintele completului de 5 judecatori.Cazul Romsilva este pe rolul completului de 5 judecatori, iar consecinta retragerii apelului este ca se vor judeca doar apelurile celor care au contestat sentintele, iar situatia juridica a acestora nu se mai poate agrava.Discutiile continua astazi la Inalta Curte cu privire la sesizarea CCR pe articolul care stabileste dreptul SIIJ de a declara apel in dosarele in care sunt implicati magistrati.Fostii deputati PSD Ioan Adam si Viorel Hrebenciuc au fost condamnati, in mai 2018, la cate doi ani de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie, iar fostul ministru al Justitiei Tudor Chiauriu a fost achitat.In acest caz se judeca retrocedarea ilegala a peste 43.000 de hectare de padure in judetul Bacau.