Efectele OUG 7/2019: Sectia Adinei Florea trebuie sa raspunda Inaltei Curti daca mentine apelul in dosarul lui Hrebenciuc si Chiuariu

Solicitarea este facuta in baza unei prevederi adoptate in OUG 7/2019 de modificare a Legilor Justitiei si promovate de Tudorel Toader.", este articolul care a fost introdus prin OUG 7/2019 in Legea 304/2004 de organizare judiciara.Sectia de investigare a magistratilor este condusa de procurorul Gheorghe Stan si de procurorul-sef adjunct Adina Florea.Problema a fost adusa astazi in discutie de procurorul de sedinta.Potrivit unei decizii date de Completul pentru dezlegarea unor probleme de drept, in procesele DNA in care sunt implicati magistrati, in sala vor intra procurori din cadrul parchetului de pe langa instanta investita cu judecarea cauzei. In acest caz, de la Parchetul General.Procurorul de la Parchetul General a explicat, luni, in sala de judecata ca este o situatie atipica. "Eu nu pot sa reprezint SIIJ, nu sunt subordonata acestei sectii si nici nu comunicam. Eu sunt de la Sectia Judiciara a PG", a explicat magistratul.Cazul a fost amanat pentru 13 mai, deoarece unul dintre inculpati a solicitat recuzarea unui judecator pe motiv de incompatibilitate, dar si pentru a primi raspunsul de la SIIJ.