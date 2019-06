Efect pervers al trecerii lui Toader prin Justitie: Personajele celebre pe care le-a salvat SS in Dosarul Romsilva

Au rasuflat usurati

Foto: Ziare.com

Cum i-a salvat cererea lui Stan

Procurorul ramane cu mainile legate

Cine scapa

Cine nu risca agravarea situatiei

Condamnarile pe fond

Ziare.

com

Procesul continua pentru alti 11 incupati condamnati in faza de fond la pedepse intre 2 si 3 ani de inchisoare. Procurorul nu poate insa sa puna concluzii pentru majorarea acestor sentinte. Dintre inculpati ii remarcam pea analizat ce efecte are retragerea apelului DNA in acest caz.Inculpatii din dosarul Romsilva au rasuflat usurati si s-au imbratisat astazi la finalul sedintei de judecata, dupa ce un complet de 5 magistrati de la Inalta Curte a admis cererea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala (SS), de retragere a apelului facut de DNA.Dupa ce procesul a fost amanat in septembrie, cei mai multi dintre inculpati au stat de vorba relaxati in curtea instantei supreme. Pentru cei mai multi, decizia insemna finalul unui proces in care sunt implicati din vara anului 2014.Vorbim despre dosarul retrocedarilor ilegale a peste 43.000 de hectare de padure in judetul Bacau.Seful SS, Gheorghe Stan, a cerut luna trecuta retragerea apelurilor declarate de DNA in acest dosar.Solicitarea a fost facuta in baza unui articol recent introdus in legislatie prin OUG 7/2019 promovata de fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, care permite Sectiei Speciale sa retraga apelurile in dosarele in care sunt judecati si magistrati.In acest caz, sunt judecati mai multi judecatori, printre care si Anca Roxana Adam, sotia deputatului Ioan Adam, magistrat la Tribunalul Brasov.Concret, procesul continua doar pentru inculpatii care au primit solutii de condamnare, printre care se numara si fostii deputati PSD Viorel Hrebenciuc si Ioan Adam, insa doar pentru ca fostii parlamentari au contestat sentinta.Procurorul nu poate pune insa concluzii pentru majorarea unora dintre pedepsele deja aplicate la fondul procesului. Practic, retragerea apelului ii limiteaza posibilitatile procurorului de sedinta, care va fi nevoit sa incerce sa mentina macar condamnarile date in faza de fond.La termenul de astazi, procurorul a sustinut si a cerut probe pe apelul declarat de Ministerul Finantelor, impotriva a doi dintre inculpati, fostul judecator Lorand Andras Ordog, de la Tribunalul Covasna si fostul deputat PSD Ioan Adam. El a solicitat astazi audierea mai multor persoane implicate in pronuntarea unei deciziei judecatoresti - grefieri si judecatori.Un numar de cinci persoane din acest dosar au fost achitate in faza de fond. Pentru ei procesul s-a terminat in aceasta faza. Acestuia sunt:, fost ministru al Justitiei., fost sef Romsilva., primar al comunei Caiuti (Bacau)., afacerist., afacerist.Un numar de 11 persoane au primit pedepse intre 2 ani si 3 ani de inchisoare sau cu suspendare in faza de fond a procesului. In urma retragerii apelurilor DNA, situatia acestora nu poate fi agravata.Magistratii vor lua in discutie doar apelurile declarate de ei.a scris ca fostii deputati PSD Ioan Adam si Viorel Hrebenciuc au profitat la maximum de cele mai favorabile prevederi din Codul Penal, iar pentru acest lucru au primit sentinte de 2 ani de inchisoare cu executare.O parte dintre cei condamnati in acest caz au fost arestati preventiv mai multe luni, iar in cazul in care vor fi gasiti vinovati, din sentinta definitiva, ei vor mai avea de executat cateva saptamani., fost deputat PSD - 2 ani de inchisoare.- 2 ani de inchisoare cu suspendare., fost deputat PSD - 2 ani de inchisoare., judecator la Tribunalul Brasov - 2 ani de inchisoare cu suspendare., print - 3 ani de inchisoare.(fosta Zaharia) - 2 ani de inchisoare cu suspendare., judecator la Tribunalul Covasna - 3 ani de inchisoare., afacerist - 2 ani si 6 luni de inchisoare., afacerist - 2 ani si 6 luni de inchisoare., afacerist - 2 ani si 6 luni de inchisoare., afacerist - 2 ani si 6 luni de inchisoare.