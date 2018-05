Tainele legii penale - Cum au ajuns Hrebenciuc si Adam sa fie condamnati la doar 2 ani de inchisoare

Prima reducere: o jumatate

Fini cunoscatori ai Dreptului, Ioan Adam si Viorel Hrebenciuc au profitat de toate chichitele Codului Penal pentru a primi o pedeapsa mai mica in dosarul retrocedarilor de paduri din Bacau.Cei doi au fost condamnati miercuri la cate doi ani de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie. Ei au fost achitati pentru celelalte fapte.In acest caz, Inalta Curte a dat condamnari de maximum 3 ani inculpatilor, iar cinci dintre acuzati au fost achitati, cele mai cunoscute nume fiind ale fostului ministru al Justitiei, Tudorel Chiuariu, si al fostului sef al Romsilva, Adam Craciunescu.Primii pasi, cei doi parlamentari si-au redus limitele pedepselor cu jumatate, dupa ce au facut denunturi la DNA. Este vorba de o prevedere stabilita de articolul 19 din OUG 43/2002 privind DNA."Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonanta de urgenta in competenta Directiei Nationale Anticoruptie, iar in timpul urmaririi penale denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege."Urmatorii pasi au fost pentru a beneficia de o prevedere care apare in Codul de Procedura Penala, privind recunoasterea acuzatiilor. In situatia lui Adam si Hrebenciuc a fost aplicat articolul 396, alineatul 10: "...in caz de condamnare sau amanare a aplicarii pedepsei, limitele de pedeapsa prevazute de lege in cazul pedepsei inchisorii se reduc cu o treime, iar in cazul pedepsei amenzii, cu o patrime."Concret, Ion Adam a fost achitat pentru instigare la abuz in serviciu. Fostul deputat a fost condamnat la 2 ani de inchisoare pentru cumparare de influenta, fapta pe care a recunoscut-o.Codul Penal prevedea pentru aceasta infractiune o pedeapsa intre 2 ani si 7 ani. Practic, dupa reducerile succesive, Adam a primit o condamnare spre maximul infractiunii.Ioan Adam are 66 de ani, iar potrivit legii executa doar o parte din pedeapsa (o treime potrivit vechiului Cod Penal, jumatate in cazul noului Cod Penal) . Fostul parlamentar a fost retinut/arestat in acest caz aproximativ sapte luni, in perioada 20 noiembrie 2014 - 29 iunie 2015.Dupa executarea pedepsei, Adam are interzise mai multe drepturi, pentru o perioada de 3 ani: dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a alege.Viorel Hrebenciuc a fost achitat pentru instigare la infractiunea de spalare a banilor si constituirea unui grup infractional organizat. El a fost condamnat la 2 ani de inchisoare pentru trafic de influenta.Codul Penal prevedea pentru aceasta infractiune o pedeapsa intre 2 ani si 7 ani, dar in acest caz instanta a retinut o forma agravanta, care majoreaza pedepsele cu o treime, prevedere stipulata de Legea 78/2000 privind combaterea infractiunilor de coruptie. Practic, maximul pedepsei urca la aproape 10 ani. Similar cu Adam, dupa reducerile succesive, Hrebenciuc a primit o condamnare spre maximul infractiunii.Viorel Hrebenciuc are 65 de ani, iar potrivit legii executa doar o parte din pedeapsa (o treime potrivit vechiului Cod Penal, jumatate in cazul noului Cod Penal) . Fostul parlamentar a fost retinut/arestat in acest caz aproximativ opt luni, in perioada 28 octombrie 2014 - 29 iunie 2015.Dupa executarea pedepsei, Hrebenciuc are interzise mai multe drepturi, pentru o perioada de 3 ani: dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a alege.Aceasta metoda de reducere succesiva a pedepsei a fost folosita si de o parte din inculpatii din Dosarul Microsoft:- fostul ministru al Comunicatiilor a fost condamnat la 3 ani de inchisoare, dupa ce in faza de fond a procesului primise 2 ani cu executare;- afaceristul Nicolae "Niro" Dumitru a fost condamnat la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, dupa ce in faza de fond a procesului primise 1 an si 6 luni inchisoare cu suspendare;- afaceristul Dorin Cocos a fost condamnat la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, dupa ce in prima instanta a luat 2 ani cu executare.