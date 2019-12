Viorel Hrebenciuc, condamnat la 3 ani de inchisoare. Gheorghe Stefan a primit 3 ani si 9 luni in acelasi dosar

Ziare.

com

In acelasi dosar a fost condamnat si fostul primar din Piatra Neamt Gheorghe Stefan "Pinalti". El a primit o sentinta de 3 ani si 9 luni de inchisoare, informeaza Digi24 . Pinalti detinea Giga TV, post beneficiar al traficului de influenta intreprins de Hrebenciuc. Laura Georgescu , sefa CNA la acea data, a fost si ea condamnata la 4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare.Deciziile nu sunt definitive, putand fi atacate cu recurs.Dosarul deschis de procurorii DNA a vizat licenta Giga TV, post controlat de fostul primarul din Piatra Neamt, Gheorghe Stefan Pinalti.CNA a retras in septembrie 2013 licenta Giga TV. Hrebenciuc, pe atunci deputat PSD, ar fi intervenit pentru ca CNA postul TV sa primeasca licenta inapoi, fapt ce s-a intamplat doua saptamani mai tarziu."In mod nejustificat, 3 dintre membrii CNA care, la sedinta anterioara votasera pentru retragerea licentei postului TV, in sedinta din 01.10.2013, au votat in favoarea postului TV, desi situatia de fapt nu s-a schimbat, fara a se fi intocmit vreun document de natura tehnica in cadrul institutiei pentru a se verifica argumentele sustinute in respectiva contestatie", aratau atunci procurorii DNA.Laura Georgescu a respins atunci toate acuzatiile si a refuzat sa demisioneze de la sefia CNA.A.S.