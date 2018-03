Condamnare definitiva in dosarul de frauda la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul. Senatul l-a salvat pe ministrul ALDE de Justitie

Examenul, o cacealma

Femeia a fost membra in comisia de concurs a institutiei si a recunoscut acuzatiile DNA. Alexandrescu a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA, pentru o condamnare mai usoara. Tribunalul a validat acest acord, iar decizia a ramas definitiva, deoarece nu a contestat-o nimeni.Examenul de angajare la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul de la sfarsitul lunii iulie 2017 s-a dovedit a fi o cacealma, lucru care a fost recunoscut chiar de cei doi candidati favorizati.Subiectele si modul de rezolvare le-au fost oferite pe 28 iulie, in conditiile in care examenul a avut loc pe 31 iulie. Lucrarile au fost facute acasa, pentru a le schimba dupa iesirea de la concurs.In acest caz, cea mai cunoscuta persoana vizata de ancheta procurorilor DNA a fost ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, senatorul ALDE Viorel Ilie. Ancheta in cazul politicianului a fost blocata, dupa ce Senatul a avizat negativ pe 3 octombrie 2017 cererea DNA de incepere a urmaririi penale. Viorel Ilie era cercetat pentru instigare la infractiunea de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.Practic, politicianul ar fi aranjat ca anumiti candidati agreati de acesta sa ocupe functiile scoase le concurs in detrimentul altora, criteriul competentei devenind total nerelevant.El a sustinut, in fata jurnalistilor, ca este complet nevinovat, iar avocatul sau, prezent la audieri, a spus ca cererea procurorilor este "totalmente neintemeiata". Cazul a fost inchis.Intr-un alt dosar care a ajuns tot pe masa judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti, doi fosti colaboratori ai ministrului sunt acuzati de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.Este vorba de Felicia-Elena Pop, director de cabinet al ministrului, si Mihai-Cornel Zaharia, angajat in cadrul MRP si membru in comisia de concurs.