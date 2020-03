Viorel Moldovan face o declaratie controversata: George Maior este prietenul meu foarte bun. Fara relatii nu poti sa ajungi nicaieri!

Ziare.

Totodata, antrenorul Chindiei Targoviste recunoaste ca are o relatie apropiata cu fostul sef al SRI, George Maior."Nu sunt finul lui George Maior, sunt mai mult de atat. George Maior este fratele meu mai mare, este prietenul meu foarte bun si ne stim de foarte mult timp. Atat si nimic mai mult, nu as vrea sa mai dezvolt subiectul. Nu ma laud, dar daca lumea e curioasa... Ne stim de foarte mult timp, si el e bistritean", a spus Moldovan la GSP LIVE "Nu sunt pilos, pana la urma lumea trebuie sa stie ca fara anumite relatii nu poti sa ajungi nicaieri. Cum se decid antrenorii? Cineva trebuie sa te recomande, cineva trebuie sa aiba o relatie cu persoana respectiva. Si nu numai la antrenori, in orice domeniu. Te duci la un interviu, cum te angajeaza unu si altul, cand sa spunem ai acelasi nivel valoric cu ceilalti. Asta e situatie, e de cand lumea si pamantul. Nu ma consider un pilos, daca era asa poate eram mai sus", a adaugat acesta.Viorel Moldovan (47 de ani) o antreneaza din 2018 pe Chindia Targoviste.In trecut a mai fost pe banca lui FC Vaslui, FC Brasov, Sportul Studentesc, Rapid si Auxerre. In perioada 2014-2016 a fost secund la nationala Romaniei.