Viorel Stefan se intoarce in Guvern dar nu stie ce va face acolo: Pana la investire aflu fisa postului

"Mandatul de 6 luni la Finante imi va fi de folos pentru ceea ce urmeaza. In acceptiunea mea, tot ce inseamna integrarea chestiunilor cu caracter economic se va regasi in activitatile mele. (...)", a declarat Viorel Stefan la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD in care a fost stabilita componenta noului Guvern.Intrebat daca va fi introdus impozitul pe gospodarie, Viorel Stefan a raspuns ca ". Vorbim despre procesul de globalizare a veniturilor, ceea ce este un obiectiv rational, se intampla in toata lumea civilizata si cu siguranta la un moment dat in Romania va trebui sa realizam acest demers. (...)", a mai precizat Stefan.Viorel Stefan a fost ministrul Finantelor in Cabinetul Grindeanu si a fost asupra criticat de Liviu Dragnea in mai multe randuri acuzandu-l ca nu stie sa comunice. ". Sper sa isi imbunatateasca comunicarea, pentru ca de multe ori vorbele pot face mai mult rau decat faptele", declara in mai 2017 seful social-democratilor al Antena 3.Presedintele PSD a mai spus despre ministrul Viorel Stefan ca "a lansat foarte multe teme, dar nu a explicat temeinic nici una".