Dupa un an si jumatate, Guvernul spune ca face autostrazi si spitale cu banii privatilor: Avem aceasta ambitie de a recupera decenii (Video)

La o ora dupa ce sefu statului a somat Executivul sa spuna daca mai are bani de pensii si salarii pana la sfarsitul anului, a iesit sa faca o declaratie de presa vicepremierul (fara portofoliu) Viorel Stefan. Acesta nu a raspuns insa la intrebarile lui Iohannis si ale societatii civile, ci a reluat prezentarea catorva proiecte propuse de PSD inca din campanie, dar pentru care nu s-a facut nimic intr-un an si jumatate de cand social-democratii au preluat guvernarea.Intr-un discurs lung, monoton si citit de pe foaie, vicepremierul a explicat cum Guvernul nu doar ca va lupta cu birocratia si legislatia stufoasa ca sa indeplineasca mult-prea-cunoscutul program de guvernare, dar va invinge chiar si timpul."In pofida scandalurilor politice pe care le vedem in fiecare zi la televizor, in seara asta vreau sa va spun ca Guvernul isi vede de treaba si continua sa lucreze in spiritul implementarii angajamentelor din programul de guvernare.Asa cum am anuntat in ianuarie 2018, in acest an accentul major al guvernarii va fi pe domeniul investitiilor., adaptat contextului economic. Ne propunem sade stat.De aceea am adoptat recent ordonanta de urgenta care modifica legea parteneriatului public-privat si iata ca astazi suntem in masura sa anuntam prima lista de proiecte strategice care vor fi demarate in scurt timp pe noua legislatie a parteneriatului public-privat.privind investitiile in infrastructura si a pregatit un plan operativ care sa comprime toate termenele de executie.. Este esential pentru intreaga economie si intreaga societate ca lucrarile sa inceapa imediat iardecat s-a intamplat pana acum.Vorbim despre realizarea unor lucrari de infrastructura la standarde europene si asigurarea unor servicii publice la standarde moderne realizate cu investitori privati. Aceste proiecte vor avea un impact extrem de important social, dar mai ales economic, atat prin atragerea de noi investitii si dezvoltarea celor existente, cat si prin efectul de angrenare si de multiplicare a activitatilor economice pe orizontala", si-a inceput Viorel Stefan declaratia.Dupa acest discurs, vicepremierul a prezentat o harta pe care figurau "segmente noi de autostrada care se adauga retelei existente si se adauga la alte proiecte care urmeaza sa fie implementate"."Deci ce vedeti pe harta se refera doar la autostrazile pe care Guvernul doreste sa le implementeze in sistem de parteneriat public-privat. Ne-am concentrat pe zonele care sufera din lipsa de autostrazi iar din acest motiv atragerea investitiilor si dezvoltarea economica sunt mult mult mult mai dificile", a explicat oficialul.Prima autostrada mentionata de Stefan a fost Targu Neamt - Iasi - Ungheni, despre care a spus ca va avea 100 de km si "va include si un pod peste Prut astfel incat sa se descarce in reteaua rutiera a Republicii Moldova"."Despre Moldova atat de neglijata de infrastructura rutiera in deceniile trecute, am ajuns la concluzia ca trebuie reintrodusa in circuitul de investitii. Practic acest proiect va lega Moldova la reteaua de transport a Europei iar acest lucru va reprezenta un argument foarte important pentru atragerea investitiilor private in aceasta zona a tarii. Implicit aceasta autostrada va cotribui la reducerea decalajelor de dezvoltare fata de restul tarii", a spus Stefan.Declaratia sa vine dupa ce in weekend sute de oameni au venit in Capitala din orasele Moldovei cu masini, tiruri, camioane si motociclete, pentru a cere infrastructura. Insa s-a incercat oprirea protestului, oamenii fiind anuntati cu doar cateva ore inainte de ora anuntata, deci dupa ce deja parcursesera sute de kilometri, ca nu pot stationa in Piata Victoriei pentru ca acolo ar avea loc un protest al taximetristilor.Revenind la marile proiecte ale Guvernului, dupa ce a promis sa rezolve problemele Moldovei, Stefan a prezentat alte 2 "investitii sigure": Autostrada Ploiesti-Brasov si Autostrada Sudului. Despre ambele proiecte vicepremierul spune ca sunt "ravnite" de investitori si ca acestia vor fi foarte interesati sa investeasca alaturi de stat.Guvernul nu are planuri cu investitorii privati doar pentru sosele, ci si pentru spitale."Pe langa aceste proiecte va voi prezenta alte doua proiecte. Proiectul pe care l-am denumit operarea retelei de spitale CFR in parteneriat public-privat. Sunt 15 spitale in reteaua gestionata de Ministerul Transporturilor care astazi nu arata in cea mai buna stare. Elementul de noutate de aici consta in abordarea parteneriatului public-privat din noua legislatie in sensul ca legea prevede ca parteneriatul public-privat nu se aplica doar in domeniul de investitii in constructii si infrasturctura ci si in domeniul operarii serviciilor publice. Partenerul privat va participa cu fonduri proprii pentru dezvoltarea, modernizarea sau eficientizarea unitatilor pe care le va administra.Vom eficientiza managementul, nu vom mai vorbi de 15 manageri cu abordari diferite, 15 evidente contabile, 15 modele de management, va fi un singur centru decizional, la investitorul privat. Va fi conditionat sa eficientizeze si sa modernizeze spitalele, dariar ele vor fi incasate pe o perioada determinata de timp de partenerul privat in schimbul serviciilor medicale furnizate", a mai povestit Stefan.Apoi vicepremierul a trecut la ultimul proiect, constuirea complexului medical Carol Davila."Este vorba de, dar e mult mai mult decat atat. Va fi locat pe 300 de hectare unde va fi spitalul, o facultate de medicina, caminele studentesti aferente locuinte si spatii rezidentiale sau comerciale, parcari, hotel pentru insotitorii pacientilor si multe alte constructii. Este o lucrare de mare ambitie", a continuat oficialul.In final el a spus ca suma estimata pentru toate aceste promisiuni este de 15-20 de miliarde de euro, si a revenit la explicatiile despre cum vor fi reduse termenele."Va exista un singur studiu de fundamentare realizat de Consiliul de Programare Economica, apoi licitatia pentru realizarea parteneriatului, dupa care proiectul se va derula mult mai rapid decat pe procedurile obisnuite, cunoscute si greoaie.Finalizarea va fi de cel mult 5 ani in cazul autostrazilor, de cca. 3 ani in cazul spitalului republican si de cel mult 7 ani pana la finalizarea integrala a compelxului medical cu toate facilitatile", a mai spus Viorel Stefan.Vicepremierul a multumit apoi jurnalistilor prezenti si a plecat fara sa raspunda la nicio intrebare, nici despre proiectele prezentate, dar nici despre situatia bugetului, Pilonul II de pensii si alte subiecte fierbinti ce ameninta stabilitatea tarii.