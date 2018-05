PSD se lauda ca i-a scos pe romani din saracie, de cand e la putere, afacerile merg bine si se va trece la investitii

Ziare.

"Fata de anul 2016 sunt peste 695.000 de romani care au iesit din zona de saracie. (...) In intervalul 2015 - 2016 numarul de persoane aflate in saracie si risc de excluziune sociala a crescut de la 7.435.000 la 7.694.000. (....) La final de 2017, numarul acestor persoane a scazut la 6.999.000. Sunt cifrele Eurostat", a declarat Viorel Stefan, la Palatul Victoria.Vicepremierul sustine ca numarul somerilor din Romania a scazut cu 92.000 din decembrie 2016 si pana la finele trimestrului I 2018, pe fondul cresterii veniturilor de natura salariala."Vorbim de protectie sociala in multe feluri, dar iata ca noi apreciem ca cea mai buna forma de protectie sociala ramane asigurarea unui loc de munca stabil si bine platit.. Deci, am luat de referinta finalul anului 2016, decembrie 2016, si l-am comparat cu situatia de la sfarsitul trimestrului I, 2018", a declarat Viorel Stefan.Vicepremierul a punctat faptul ca reducerea numarului de someri s-a inregistrat pe fondul "cresterii veniturilor de natura salariala"."1,7 milioane de romani, atat din sectorul public, dar si din cel privat, au beneficiat de cresterea cu 22% a salariului minim net pe economie si aceasta cu exprimare in moneda europeana, in euro. Fata de decembrie 2016, cand salariul minim net era de 205 euro, astazi, deci la sfarsitul trimestrului I 2018, salariul este de 250 de euro", a afirmat Stefan."Am promis. Astfel, salariul mediu net, deci ceea ce incaseaza in mana un salariat in Romania, in medie, a crescut, de asemenea, cu exprimare in euro, cu 11,5%, referindu-ne la finalul trimestrului I 2018, fata de decembrie 2016, cand am preluat guvernarea. Adica, de la 521 de euro la 581 de euro salariul mediu net", a afirmat vicepremierul.El a spus ca, iar de la jumatatea acestui an va mai creste cu inca 10%."Asta inseamna ca vom ajunge la o crestere cu peste 20% fata de momentul inceperii guvernarii. Deci, decembrie 2016 - 206 euro, martie 2018 - 231 de euro", a mai declarat Viorel Stefan.Vicepremierul a mai precizat ca, in 2018, Guvernul vrea ca "motorul principal sa il reprezinte investitiile"."Este anul in care cresterea economica isi va schimba motoarele. Deci in 2018 ne dorim ca motorul principal sa il reprezinte investitiile. (...) Cifra de afaceri in industrie a crescut (...) in 2018 trimestrul I fata de trimestrul I 2017, cu 13,7%. Aceasta indica o consolidare in zona industriala, ceea ce creeaza premisele unei cresteri robuste, sustenabile", a declarat Viorel Stefan la Palatul Victoria.In opinia sa, este "foarte incurajator" faptul ca"Daca in trimestrul I 2016 volumul comenzilor a crescut cu doar 4,1%, in trimestrul I 2017, cu 12,9%, iata ca trimestrul I din 2018 indica un volum al comenzilor in crestere cu 15,8%, ceea ce creeaza premisele unei evolutii pe trend crescator in urmatoarele trimestre din acest an", a spus Viorel Stefan.De asemenea, el a precizat ca a fost inregistrata ""De la un nivel dublu al cresterii importurilor fata de cresterea exporturilor - si ne uitam pe cifrele din 2016, cand importurile au fost in crestere cu 7,2% in trimestrul I, iar exporturile cu doar 3,6, in 2018 trimestrul I ne indica o crestere a importurilor cu 10,8%, iar exporturile cu 9,8%, tinta noastra fiind aceea ca, la nivelul anului 2020, sa trecem pe excedent. Deci trendul este incurajator, sunt premise reale care vor determina o astfel de evolutie", a aratat Viorel Stefan.Totodata, el a precizat ca"."Investitiile straine directe, daca ne comparam cu primul trimestru din anul 2016, au crescut la finalul trimestrului I 2018 cu 57%, deci de la 0,88 miliarde de euro la 1.380.000.000 de euro, bineinteles cu nivelul in 2017 de 1.140.000.000 de euro, deci pe trend crescator", a mai afirmat Viorel Stefan.