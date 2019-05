Respins de doua ori in PE, Viorel Stefan ajunge totusi in Curtea de Conturi a UE

Ziare.

Mandatul lui Viorel Stefan va incepe la 1 iulie 2019 si se va incheia la 30 iunie 2025.Tot marti, Ivana Maletic, din Croatia, a primit un mandat ce va incepe la 15 iulie 2019 si se va incheia la 14 iulie 2025. Aceasta il va inlocui pe Neven Mates, membrul croat al carui mandat expira.In conformitate cu tratatul,In luna aprilie, Viorel Stefan, propus de Guvernul Dancila, a fost de doua ori respins prin vot, atat in Comisia de Control Bugetar (CONT), cu 8 voturi pentru si 12 impotriva, cat si in plenul Parlamentului European, unde a primit 222 voturi pentru si 372 voturi impotriva.Colegiul membrilor, prezidat de Klaus-Heiner Lehne, presedintele Curtii de Conturi Europene, se va reuni in noua sa componenta pentru a stabili atributiile specifice care vor reveni celor doi noi membri. Ivana Maletic si Viorel Stefan vor depune juramantul in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene la o data ulterioara, se arata in comunicatul institutiei.