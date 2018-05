Vicepremierul Viorel Stefan comenteaza modificarile la Pilonul II de pensii: Exclus!

Ziare.

com

"Nu exista nicio discutie, nicio evaluare in acest sens. Este exclus sa modificam ceva la Pilonul II. Daca nu exista niciun demers in acest sens, exclud posibilitatea ca in acest an sa fie vreo modificare", a declarat Viorel Stefan, la Antena 3.Reamintim ca guvernantii se tot joaca de-a alba-neagra cu modificarile la Pilonul II de pensii Din vara lui 2017 au tot aparut zvonuri ca se va renunta la pilonul acum obligatoriu de pensii private, dar, dupa reactii in lant, guvernantii au iesit in repetate randuri sustinand ca sunt doar speculatii.Totusi, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a spus ca vrea sa stimuleze romanii sa treaca la Pilonul I de pensii, adica cel de stat, astfel incat pilonul II de pensii, private, sa devina optional.In replica, investitorii au atras atentia ca un astfel de scenariu ar fi consecinte grave T.B.