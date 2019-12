Avarie dupa avarie, in Bucuresti: Ministrul Economiei ii cere primarului Capitalei un plan de reabilitare a retelei de termoficare

Ziare.

Popescu a facut precizari si in scandalul iscat, duminica, intre premierul Ludovic Orban si primarul Capitalei, Gabriela Firea, spunand ca premierul doar a aratat problemele cu care fosta RADET s-a confruntat.Premierul Ludovic Orban a criticat-o duminica pe primarul Capitalei Gabriela Firea, afirmand ca cine seamana vant culege furtuna si ca rezultatele mandatului acesteia sunt aproape 0.In replica, Gabriela Firea a declarat, la Antena 3, ca premierul Ludovic Orban a declansat Jihadul impotriva sa, ca spune in diverse intalniri ca nu poate fi schimbata decat daca i se fac dosare.Ea raspunde acuzatiilor premierului referitoare la situatia furnizarii apei calde si caldurii in Capitala ca tevile RADET nu se repara nici cu whisky, nici cantandu-le la mandolina.Virgil Popescu a scris, duminica, pe pagina sa de Facebook, ca reteaua de termoficare, aflata in administrarea Primariei Capitalei, nu se repara cu declaratii "asa cum crede Gabriela Firea"."Premierul nu a facut decat sa arate problemele pe care fosta RADET nu le-a rezolvat. In disperare de cauza, pentru ca nu poate explica de ce nu a rezolvat problemele primarul Capitalei lanseaza atacuri nejustificate. In calitate de ministru al Economiei si Energiei am luat masuri ca ROMGAZ si ELCEN sa asigure mijloacele necesare incalzirii, insa Primaria, prin RADET, nu s-a preocupat in nici un fel. Ii cer primarului Capitalei sa prezinte un plan de reabilitare a retelei de termoficare. Bucurestenii nu trebuie sa sufere din cauza incompetentei!", a scris Popescu.