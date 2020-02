Dupa audieri cu nervi si tipete, Virgil Popescu a primit aviz pozitiv pentru a redeveni ministru al Economiei

Ziare.

In timpul audierilor care au durat doua ore, lui Virgil Popescu i s-a cerut sa raspunda la intrebari despre: sectorul energetic (de la termoficare pana la productia de energie nucleara), constructia de nave in Santierul Damen Mangalia, programul Strart-Up Nation si alte probleme care tin de mediul de afaceri, dar si chestiuni legate de turism.Inca dinainte ca ministrul sa apuce sa ia cuvantul pentru a raspunde, s-au aprins discutiile intre parlamentarii prezenti in sala, care adresau intrebari. Spre exemplu, deputatul social-democrat de Hunedoara Laurentiu Nistor a numit-o pe colega sa liberala Carmen Harau "pesedisto-penelista". Aceasta a reactionat, sustinand ca Nistor e "fost tractorist".In timpul audierii, Roxana Minzatu (deputat PSD si fost ministru al Fondurilor Europene) si Radu Oprea (senator PSD si fost ministru al Mediului de Afaceri) au inceput sa tipe la Virgil Popescu, acuzandu-l ca a injumatatit bugetul pentru programul Start-Up Nation.Si senatorul Daniel Zamfir a ridicat tonul in timp ce il intreba pe Virgil Popescu despre modalitatea in care acesta vrea sa intervina in rezolvarea problemelor de termoficare din Capitala.In cele din urma, in timp ce raspundea unor intrebari puse pe un ton ceva mai patetic privind viitorul Complexului Energetic Hunedoara (CEH), pana si Virgil Popescu si-a pierdut rabdarea si a ridicat tonul.In repetate randuri, presedintele de sedinta, deputatul PSD Iulian Iancu, a indemnat la calm. In cele din urma, pe finalul sedintei, Iancu a spus ca, intr-adevar, s-a cam depasit masura la audieri, ca alesii au fost prea patimasi, dar ca acest lucru indica si ca problemele discutate sunt reale si presante.La finalul audierilor, 43 de parlamentari au votat pentru ca Virgil Popescu sa ocupe, din nou, functia de ministru al Economiei, Energiei din Mediului de Afaceri. Alti 41 de parlamentari au votat impotriva.In consecinta,, la doua saptamani dupa ce a fost demis, impreuna cu tot Cabinetul Orban, prin motiune de cenzura.