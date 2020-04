Ministrul Economiei anunta ca uzinele Dacia si Ford isi vor relua activitatea din 4 mai

Ziare.

"Din ce cunosc eu, atat Dacia, cat si Ford vor reporni productia de autovehicule in data de 4 mai", a spus ministrul.Grupul Renault Romania a anuntat, marti, ca activitatile de productie la Uzinele Dacia de la Mioveni au fost reluate partial , incepand din 21 aprilie, pe baza de voluntariat, urmand ca, din data de 4 mai, sa fie reluate activitatile in cadrul Uzinei Mecanice si Sasiuri, respectiv Uzinei Vehicule, in Departamentul Presaj, a anuntat Grupul Renault Romania.Compania a precizat ca, inca de la debutul crizei pandemice, generata de COVID-19, s-a asigurat sa ia masuri adaptate de protectie pentru ansamblul angajatilor din toate sediile unde isi desfasoara activitatea.Constructorul auto a anuntat intreruperea productiei la uzinele din Mioveni din data de 17 martie pana pe 5 aprilie, in contextul pandemiei de coronavirus. Pe data de 2 aprilie, compania mentiona ca prelungeste perioada de intrerupere a activitatii de productie la uzinele Dacia de la Mioveni, "in acord cu partenerii sociali" si "in contextul propagarii virusului COVID-19 la nivel global si al evolutiei crizei sanitare".Pe de alta parte, angajatii fabricii Ford de la Craiova au intrat in somaj tehnic incepand de pe data de 19 martie 2020, pana pe data de 30 aprilie, iar pe parcursul acestei perioade vor beneficia de o indemnizatie de 78% din salariul de baza.Constructorul auto american Ford Motor Co a anuntat, pe data de 3 aprilie, ca masura de suspendare a productiei de vehicule si motoare la majoritatea facilitatilor sale din Europa a fost prelungita, cel putin, pana la data de 4 mai, potrivit Reuters.