Ministrul Economiei anunta sprijin financiar pentru companiile care-si schimba linia de productie si vor face materiale sanitare

LIVE

Ziare.

com

"Vom pune la dispozitie credite garantate de catre stat pentru schimbarea liniilor de productie pentru companiile care doresc sa faca materiale sanitare, numai ca trebuie sa retina: nu este vorba doar de o simpla fabrica de confectii care ar putea sa coasa acele masti sau acele combinezoane, trebuie sa ne gandim si la materialul necesar de unde il pot lua. De aceea, preferam companii care au posibilitatea logistica sa isi aduca si materialul", a scris Popescu pe contul sau de Facebook.Precizam ca astazi are loc, de la ora 17:00, sedinta de guvern prin videoconferinta.Potrivit ordinii de zi, remise, Executivul va discuta, intre altele, un proiect de OUG privind unele masuri fiscal bugetare, dar si un proiect de hotarare care stabileste cheltuielile pentru persoanele aflate in carantina."3. Proiect de ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal bugetare;4. Proiect de hotarare privind acordarea de certificate de situatie de urgenta (CSU) de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, la cerere, operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2;5. Proiect de hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii", se arata in documentul citat.Aceste proiecte se incadreaza in masurile necesare aplicariii dispozitiilor decretului privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. A.D.