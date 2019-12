Ministrul Economiei critica Start Up Nation: Zero buget, zero credite de angajament, afaceri ce se vand pe OLX

Ziare.

com

Programul Start-Up Nation a fost lansat in 2017 si a primit alocari consistente de la buget in fiecare an. El a avut scopul declarat de a stimula infiintarea de noi intreprinderi mici si mijlocii si a imbunatati performantele economice ale start-up-urilor.Popescu a anuntat ca a gasit acest program fara buget."De fapt programul de "succes" Start Up Nation - by Radu Stefan Oprea - PSD l-am gasit, cand am ajuns la minister, secatuit: zero buget, zero credite de angajament, afaceri ce se vand pe OLX si facturi neplatite", a scris Popescu, pe pagina sa de Facebook.Popescu considera ca fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a lasat "totul vraiste"."Si mi se pare ca fostul ministru Oprea ii sfideaza pe romanii care vor sa reuseasca in afaceri dupa ce a lasat totul vraiste in urma si, totusi, imi spune mie sa dau dovada de respect fata de antreprenori facand plati complete la facturi! Si desi nu le-a platit, pretinde ca nu ii minte pe antreprenori, ci ii respecta si ii intelege! Uneori cred ca unii din PSD au pierdut total contactul cu realitatea si din turnurile lor de fildes continua sa se creada zei si isi bat joc de romani! Dar, ca de obicei, adevarul invinge", a scris Popescu.