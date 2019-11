Se scumpesc gazele si energia? Ministrul Economiei vrea sa vada exact cine are nevoie de subventie

Ziare.

"Constat ca exista tendinte de a 'supralicita' sau 'supradimensiona' sensul declaratiilor mele cu privire la necesitatea definirii consumatorului vulnerabil.Da, este nevoie sa definim clar cine sunt romanii care au nevoie cu adevarat de subventie.Este o risipa de resurse financiare care se dau in acest moment catre toata lumea", a scris Virgil Popescu pe pagina sa de Facebook.El a precizat ca pentru definirea consumatorului vulnerabil va trebui creat un grup de lucru interministerial."Reamintesc ca acest concept nu va fi realizat doar de Ministerul Economiei, ci vom crea un grup de lucru interministerial cu cei de la Ministerul Muncii si de la Ministerul Lucrarilor Publice si Administratiei. Sa lucram intr-adevar pentru oameni, nu doar pentru anumite grupuri de interese", a explicat ministrul Economiei.Miercuri, la preluarea mandatului, Virgil Popescu a afirmat ca subventionarea pretului platit de toata populatia Romaniei la energie si gaze trebuie sa inceteze si sa continue sa primeasca ajutoare doar cei care au cu adevarat nevoie."Dorim abrogarea OUG 114, care a produs mari disensiuni in piata. O sa vedem raspunsul Comisiei Europene la calendarul propus si in functie de acest lucru vom lua in calcul perioada de tranzitie", a spus Popescu.Calendarul propus de autoritatile romane prevede liberalizarea in etape a pietelor de energie electrica si de gaze, pana la 1 aprilie 2021 in cazul gazelor si 1 iulie 2021, pentru piata de electricitate."Abrogarea 114 cu tranzitie, odata cu definirea consumatorului vulnerabil. Trebuie ca subventia sa se duca (sic!) catre acei oameni care au nevoie. Practic,Doar oamenii care au nevoie trebuie ajutati si, de aceea, acest concept al consumatorului vulnerabil", a adaugat Popescu.