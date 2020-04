Ministrul Economiei: In cateva saptamani, vom avea ventilator medical made in Romania

Cine vrea sa produca ventilatoare

"Cred ca este vorba de saptamani"

"Eu cred ca pana acum a fost o directie strategica gresita a economiei romanesti sa nu avem in tara un producator de echipamente medicale, precum acest ventilator care este vital nu numai in tratarea acestui coronavirus, a acestei pandemii, cat practic este necesar in orice spital din Romania.Eu sunt optimist, se lucreaza, cred ca sunt 4-5 echipe in Romania care lucreaza separat. La mine se strang mai multe informatii de la aproximativ toate echipele", a spus ministrul, joi seara, la Digi24.Potrivit acestuia, Dacia-Renault, impreuna cu Ford si mai multe companii din orizontala industriei auto, lucreaza pentru a produce un ventilator mecanic. Mai exista si un grup la Academia Tehnica Militara care "lucreaza foarte bine" si va produce un ventilator de conceptie romaneasca."Dacia incearca sa produca un ventilator cu ajutorul unui producator de ventilatoare. Academia Tehnica Militara va produce, daca va reusi si sper sa reuseasca, un ventilator care este productie romaneasca", a explicat ministrul Economiei.El a mentionat si ventilatorul care n-a fost inca omologat, a fost produs ca si prim echipament si in continuare se lucreaza la imbunatatirea lui la grupul de la Timisoara, de asemenea, impreuna cu o parte din industria auto."Mai este la Targu Mures un alt grup de inventatori care au facut deja un test pe plamanul artificial. E in procedura de omologare si trebuie sa-i faca alte ajustari pentru a putea fi omologat. Si mai exista, de ceva timp, dar mai nou in discutie, un producator roman, n-as vrea sa-i dau inca numele, in Bucuresti, care lucreaza la o conceptie romaneasca de ventilator care poate fi folosit atat in spitale, in zona de ATI, legat la instalatia de oxigen a spitalului, cat si separat, cu o instalatie de oxigen la patul oricarui bolnav", a precizat Popescu.Acesta a subliniat ca este in fiecare zi in contact cu toti cei care incearca sa faca ventilatoare."Nu este usor, pentru ca vorbim de viata unui om si vrem sa fim siguri. De aceea, si cei din Armata care omologheaza vor sa fie absolut siguri ca acest ventilator produs va ajuta la salvarea vietii si va fi omologat.Sunt medici ATI-isti care lucreaza cu fiecare echipa, medici buni care le spun si le impartasesc din problemele cu care se confrunta un medic ATI-ist in momentul in care are un ventilator la dispozitie.Nu vreau sa dau pronosticuri.Eu cred ca este vorba de saptamani", a mai afirmat ministrul Economiei.