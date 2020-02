Ministrul Economiei insista ca trebuie definit consumatorul vulnerabil: Inseamna ajutor si la curent, si la gaze

Ziare.

"OUG 114 presupune un pret subventionat de 68 de lei la megawatt pentru gaze naturale si un adaos minim impus pentru producatorii de energie electrica, asta inseamna un pret subventionat pentru toata populatia, atat la gaze naturale, cat si la energie electrica.Asta nu e mod de lucru, e clar ca trebuie sa definim consumatorul vulnerabil, este clar ca acest consumator vulnerabil in Romania trebuie ajutat, si peste tot in Europa se intampla acest lucru", a spus Popescu, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Santierul Naval Damen Mangalia.Potrivit acestuia, in cazul tarii noastre, unde veniturile sunt mai mici, prin definirea consumatorului vulnerabil mai multi romani vor putea beneficia de ajutor."Ne dorim sa avem un concept si sa facem prin parlamentarii nostri europeni, prin comisarul pe care il avem, sa reusim sa definim consumatorul vulnerabil la nivel european, care sa fie ajutat.Asta ce inseamna pentru Romania, unde veniturile sunt mai mici? Inseamna ca se ridica pragul de venituri si mai multi romani vor beneficia de ajutor. Dar consumator vulnerabil inseamna inclusiv ajutor pentru energia electrica, nu vorbim de energie termica, inseamna pentru incalzirea cu lemne de foc, pentru incalzirea cu centrale de gaz", a mentionat ministrul Economiei.Virgil Popescu a afirmat ca trebuie facuta diferenta intre ajutorul de la bugetul de stat si subventiile pe care orice administratie locala le poate acorda."Faptul ca toata lumea s-a aplecat, s-a inflamat de la Bucuresti, faptul ca gigacaloria la nivelul Bucurestiului este cumparata de la ELCEN, compania Ministerului Economiei, cu 196 de lei fara TVA, si vanduta cu 495 de lei la bucuresteni, asta este mult prea mult, asta inseamna ca acolo este o pierdere imensa.Or, Guvenul nu o sa interzica niciunei unitati administrativ-teritoriale, niciunei primarii sa dea subventie. Daca doreste, Consiliul Local - care este forul legislativ - sa dea subventie, noi vorbim de ajutor de la bugetul de stat pentru oamenii care au nevoie", a spus Popescu.El a mai declarat ca definirea consumatorului vulnerabil trebuie facuta de catre un comitet interministerial."Toata lumea a spus ca Ministerul Economiei face aceasta definire a consumatorului vulnerabil. Nu. Ministerul Economiei, Energiei nu are in obiectul de activitate acest lucru, Ministerul Muncii este ministerul responsabil si ieri, chiar la sfarsitul sedintei de guvern, am vorbit cu doamna ministra a Muncii sa incepem acel comitet interministerial, dansa il conduce printr-un secretar de stat desemnat, noi o sa ne trimitem oamenii si expertiza acolo, mai avem Ministerul Dezvoltarii. (...)Eu cred ca de acolo putem pleca (o lege in domeniu votata in 2016 in Parlament, dar care nu s-a aplicat - n.red.) si avem o baza legislativa in asa fel incat, adaptata, exista niste modele matematice in acea lege, modele de calcul al veniturilor, in asa fel incat sa reusim sa finalizam, pana la sfarsitul acestui an, aceasta definire a consumatorului vulnerabil, dupa care, evident, schema de ajutor va fi de la bugetul de stat", a adaugat ministrul Economiei.