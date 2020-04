Ministrul Economiei le recomanda romanilor sa isi reprogrameze vacantele: Agentiile nu au de unde sa dea bani inapoi

LIVE

"Cred ca cel mai prudent lucru ar fi ca oamenii sa incerce sa isi reprogrameze vacantele. Nu cred ca este o actiune binevenita nici din partea oamenilor, nici din partea agentiilor de turism sa nu accepte un compromis. Pentru ca si oamenii, daca isi cer acum la agentiile de turism, acestia nu vor avea de unde sa le dea si vom ajunge intr-o situatie in care toate lucrurile se tensioneaza", a declarat vineri ministrul Economiei la Digi 24.El afirma ca joi seara la Ministerul Economiei a avut loc o discutie cu secretarul de stat pe turism, Razvan Pirjol, impreuna cu care cauta sa gaseasca o solutie in asa fel incat sa fie unanim acceptata si de client si de catre agentii."Ne intereseaza in primul rand de la agentiile de turism, concret, unde au platit aceste avansuri, catre care state, catre care hoteluri anume au platit aceste avansuri, in asa fel incat sa avem o evidenta foarte clara cu numarul clientilor, cu numarul turistilor romani care au achitat in avans si doresc sa si le recupereze si statele in care s-au trimis acesti bani.Pentru ca incercam poate ulterior si pe cale diplomatica sa obtinem pentru turistii romani eventual reprogramarea vacantelor in conditii similare sau, de ce nu, tot pe cale diplomatica, sa reusim de la hotelierii respectivi, daca stim companiile respective, recuperarea banilor, daca cu adevarat se doreste acest lucru", spune ministrul Economiei.Doar acest lucru nu se poate face in situatie de criza, mai ales ca partenerii externi nu vor recurge la asemenea demers, precizeaza el."De aceea eu rog turistii romani sa nu se duca buluc peste agentii, pentru ca agentiile nu vor mai putea, la un moment dat, sa faca fata acestui aflux de cereri si vor da faliment. Si atunci practic totul s-a pierdut, tot ce incercam noi sa cladim acum, tocmai in ajutorul turistului roman si al agentiilor, al companiilor romanesti, se va narui", a adaugat oficialul.El precizeaza ca, teoretic, se pot da banii tuturor, dar problema tine de capacitatea financiara a agentiilor de a returna banii, deoarece si ele au facut plati la randul lor.Oficialul spune ca cel mai potrivit ar fi ca turistul sa negocieze cu agentia de turism pentru a reprograma vacanta, intr-o alta perioada, de exemplu la vara sau spre sfarsitul anului ori inceputul anului viitor."Eu inteleg si agentiile, nu au de unde sa dea acesti bani in momentul de fata", adauga el.