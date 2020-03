Ministrul Economiei prezinta masurile luate pentru a veni in sprijinul firmelor afectate de criza coronavirusului

Beneficiile pentru IMM-uri

Ministerul Finantelor transmitea sambata dimineata, dupa publicarea in Monitorul Oficial a OUG pentru sustinerea mediului de afacero, ca data de 25 martie pentru depunerea declaratiilor fiscale a fost mentinuta, pentru a, in verea rambursarii rapide a TVA, firmele trebuie sa aiba situatia la zi."Da, am pregatit masuri care sa vina in sprijinul celor afectati de criza coronavirusului. O parte din aceste masuri vor putea fi accesate incepand de saptamana viitoare si, alaturi de colegii din Guvern, vom pregati si alte masuri", anunta pe Facebook ministrul Economiei , care face mai multe precizari."Desi ne dorim ca firmele sa depuna declaratiile fiscale pe 25 martie, acestea NU PATESC NIMIC daca nu o vor face", scrie ministrul Economiei.Popescu afirma ca se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala."Pe durata starii de urgenta,", este o alta precizare a lui Virgil Popescu.