Ministrul Economiei trimite Corpul de Control la Complexul Energetic Hunedoara si la Termocentrala Mintia

Ziare.

com

"Sunt mai multe aspecte asupra carora am suspiciuni si pe care le doresc elucidate pe deplin, aspecte deosebit de importante pentru bunul mers al economiei si al sistemului energetic national. Doresc o verificare ampla in legatura cu situatia producerii energiei electrice, cu aprovizionarea cu carbune si in legatura cu stocurile existente, mai ales ca am intrat din plin in sezonul rece.Totodata, vreau sa vad cum au fost respectate regulile privind oganizarea si functionarea celor doua entitati, cum s-au respectat procedurile de achizitii si care este gradul de realizare al investitiilor aprobate", a declarat ministrul Economiei, Virgil-Daniel Popescu, citat intr-un comunicat de presa.In acelasi timp, Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a aratat ca doreste sa afle motivele pentru care o parte din angajati nu si-au primit salariile la timp."Sunt foarte interesat sa aflu de ce managementul Complexului Energetic Hunedoara nu a reusit sa gestioneze asa cum este normal plata salariilor. Vreau sa transmit un mesaj ferm catre angajatii CEH: ei trebuie sa stie ca nu vor avea probleme cu plata salariilor, iar cauzele care au dus la acest incident nefericit si regretabil trebuie remediate, pentru ca situatii de acest gen sa fie evitate in toata industria", a mai afirmat Virgil Popescu. Peste o suta de angajati ai Termocentralei Mintia au intrerupt lucrul luni dimineata , nemultumiti ca nu si-au primit salariile, aceasta desi sambata, au primit asigurari ca salariile vor fi achitate miercuri.