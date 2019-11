Scrisoare catre ministrul Economiei: Compania Nationala a Uraniului se afla in blocaj, angajatii nu si-au primit salariul de 2 luni

Ziare.

com

"Singurul producator de combustibil nuclear se afla in blocaj, iar salariatii sai nu si-au primit salariile de doua luni", a transmis Cartel Alfa, alaturi de alte solicitari referitoare la aceeasi companie."Domnule ministru, Compania Nationala a Uraniului (CNU) este singurul producator de pe teritoriul Romaniei a combustibilului nuclear. Aceasta reprezinta 'o activitate de interes strategic', iar CNU face parte din strategia privind independenta energetica a Romaniei.Desi legile sunt clare in acest sens, interesele de grup au facut ca numeroase persoane si structuri sa le ignore, conducand la situatia actuala a companiei, care prejudiciaza atat salariatii, cat si interesele economiei nationale", a transmis, miercuri, Cartel Alfa, intr-o scrisoare deschisa catre ministrul Economiei.Sindicalistii precizeaza ca, anul trecut, a fost adoptata legea 193/2018, urmata de HG 126/2019, care stabileste principiile privind asigurarea si mentinerea ciclului integrat de fabricatie a combustibilului nuclear in Romania, necesar functionarii reactoarelor nuclearo-energetice de tip CANDU, combustibilul nuclear, respectiv pulberea de dioxid de uraniu."Cu toate acestea,, desfasurarea in continuare a activitatii fiind sub semnul incertitudinii.In aceste conditii, avand in vedere ca - 1. exista cadrul legislativ pentru desfasurarea activitatii companiei si valorificarea dioxidului de uraniu prin achizitionarea sa de catre Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN) si 2. cele doua societati (CNU si SNN) sunt companii de stat, ambele detinute de Ministerul Economiei - va solicitam sa dispuneti aplicarea legislatiei pentru a debloca activitatea CNU si sa ne comunicati solutiile pe care ministerul le identifica in acest sens", au mai transmis sindicalistii.Acestia mai cer ca, intr-un termen cat mai scurt cu putinta, Compania Nationala a Uraniului - S.A. sa fie asimilata de catre Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A., perspectiva agreata in cadrul discutiilor avute la Ministerul Economiei."In spiritul sindicalismului participativ, Sindicatul Exploatare Preparare Uraniu, membru al CNS Cartel ALFA, isi arata disponibilitatea pentru a oferi solutii si a contribui la eliminarea piedicilor actuale care blocheaza activitatea companiei. Consideram ca documentele utilizate trebuie sa se faca transparent in raport cu salariatii societatii, prin reprezentantii acestora, pentru a evita speculatiile privind eventuale interese de grup", se mai arata in scrisoarea dechisa.