Virgil Popescu: Vom produce 600.000 de masti pe zi. O sa ajungem la 16 - 17 milioane pe luna

LIVE

Ziare.

com

"Chiar inainte de intrarea in sedinta de guvern am vorbit, probabil, cu prima companie mare privata care va incepe productia de masti. Produce, in momentul de fata, combinezoane intr-o productie de 1.000 de bucati zilnic. De saptamana viitoare, odata ce va fi instalata la inceputul acestei saptamani prima linie de productie automata a mastilor, va produce 150.000 de masti pe zi, adica va ajunge la in jur de 4 milioane de masti lunar si, din 15 aprilie, va produce 500.000 de masti pe zi FFP2 si 100.000 de masti FFP3", a mentionat ministrul Economiei.Potrivit acestuia, astfel, compania va ajunge la o productie lunara de 16-17 milioane de masti conforme cu standardele Agentiei Nationale a Medicamentului."Vorbim de masti acreditate CE, masti care sunt definite ca si dispozitive medicale, conform standardelor Agentiei Nationale a Medicamentului. I-am comunicat deja ca vrem sa le contractam integral toata productia. Au spus ca au intrerupt tot exportul si de tesaturi.Ei sunt producatori si de material netesut, de tesatura asta albastra, care este la inceput, mai putin tesatura din spate care este elementul filtrant. Acolo, pentru elementul filtrant, pentru ca dorim sa producem integral in Romania aceasta tesatura, impreuna cu domnul ministru de Finante Florin Citu, sunt deja in discutie cu Eximbank pentru a fi finantati pentru un echipament de cateva milioane de euro, pentru a produce complet aceasta tesatura in asa fel incat sa o integram in Romania complet", a explicat Popescu.Acesta si-a exprimat speranta ca de saptamana viitoare sa avem primele 150.000 de masti pe zi produse in Romania."Evident ca, in paralel, sunt multe firme private care produc deja masti. Nu toate mastile sunt acreditate. Cred ca cel mai rapid ar fi printr-o ordonanta militara, sa scurtam si termenele de avizare. Am discutat si cu domnul ministrul Ciuca (ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, n.r.) si dansul a pus la dispozitie cele patru unitati de cercetare ale Ministerului Apararii, care pot certifica, atat materialele, cat si biocidele", a adaugat ministrul Economiei.In ceea ce priveste companiile din energie, Virgil Popescu a dat asigurari ca nu a fost oprita nicio investitie."Mai mult, si Romarm isi va continua programul investitional si, in plus, astazi, in Consiliul de Administratie de la Romarm, s-a aprobat trecerea pe lista de investitii a unor echipamente, tocmai pentru a produce materiale esentiale si sa ramana in rezerva strategica a tarii, sa nu mai intampinam aceste probleme", a precizat seful de la Economie.