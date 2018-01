Cum arata in 2018 fostele orfelinate ale Romaniei, care ingrozeau acum 30 de ani Occidentul? "A tine un copil acolo cred ca echivaleaza cu incalcarea Conventiei ONU impotriva torturii"

Ziare.

com

Senatorul USR Vlad Alexandrescu, care i-a vizitat vineri, povesteste in ce conditii ingrozitoare traiesc copiii din centrele de plasament, in timp ce majoritatea guvernamentala PSD-ALDE se preocupa intens de conditiile din penitenciare.Alexandrescu, fost ministru al Culturii, a facut in ultimele saptamani mai multe vizite in astfel de centre, pentru a vedea cu ochii lui cum este viata acestor copii si pentru a putea propune solutii de imbunatatire a vietii lor.La Ciresarii I spune ca s-a simtit ca "intr-un univers concentrationar"."Si in acest centru, ca si in altele de altfel, gardul inalt de peste 3 metri si gratiile de la ferestrele copiilor m-au facut sa ma simt ca intr-un penitenciar (...) Am vazut, o sala de mese la subsol in care cei 29 copii nu pot sa manance niciodata impreuna deoarece nu este spatiu suficient, iar despre incaperea pe care ei o numesc 'izolator', nici nu vreau sa va vorbesc.Am fost socat de faptul ca in centru, din cele, al carui furtun sta sa cada. Va puteti imagina cum fac zilnic 29 de copii dus avand o singura cabina? Am fost uluit cand am aflat asta", a scris pe Facebook Vlad Alexandrescu Senatorul de Bucuresti spune ca respectiva cladire are nevoie de investitii masive pentru a fi cu adevarat functionala, desi monumentul istoric a fost renovat sumar acum cativa ani."Asa cum este acum, sincer, eu as inchide-o", afirma Vlad Alexandrescu.Totodata, discutiile cu copiii cazati aici au scos la iveala situatii de neacceptat si de neiertat."In primul rand, mancarea mi s-a parut de proasta calitate si nu indeajuns de diversificata (...), desi este stiut ca laptele este de neinlocuit in alimentatia unui copil si a unui adolescent. (...), desi toti au trecut prin situatii critice pana in prezent si trec in continuare in fiecare moment al existentei lor. Fara acest tip de ajutor absolut firesc si necesar in cazul lor, ei sunt condamnati la un viitor care reia periodic traumele din copilarie.Din pacate, majoritatea copiilor. Cei de la DGASPC Sector 2 reclama faptul ca nu au personal si din cauza asta nu pot lucra optim cu toti copiii, ceea ce e adevarat, dar ar trebui sa poata externaliza unele servicii, pentru ca interesul copilului ar trebui sa primeze de fiecare data", sustine senatorul USR.Copiii i s-au plans lui Vlad Alexandrescu fie ca au fostsau "", fie ca n-au fost lasati sa participe la competitii sportive europene sau sa se duca la, "desi e dreptul lor"."Faptul ca majoritatea covarsitoare abia astepta sa implineasca varsta de 18 ani ca sa iasa de acolo spune totul. Multi dintre ei si-au pierdut increderea in angajatii pe care ii vad zilnic.. Desi cazurile sunt diferite, de la, vocea lor este aceeasi: 'Este o puscarie de copii!', 'Ajutati-ne!', 'Faceti ceva!'Si chiar asta intentionez sa fac. Sistemul acesta de "protectie" a copiilor a fost neglijat pentru prea mult timp. Voi face tot ce e posibil pentru a schimba unele dintre aceste lucruri si a supraveghea daca se vor aplica masurile luate", scrie senatorul USR, cerand sprijinul tuturor celor care au informatii pe acest subiect si care ar putea sa ajute la schimbarea in bine a vietii acestor copii.In urma cu cateva zile, Vlad Alexandrescu a incercat sa viziteze si Centrul Ciresarii II, din sectorul 5, dar nu i s-a permis accesul, fiind tinut ore in sir la poarta.C.B.