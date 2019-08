Reabilitarea parcului Cismigiu | Un senator USR sustine ca se va transforma intr-un balci cu vegetatie. Reactia PMB

Ce spune primaria

Ziare.

com

"Este strigator la cer cum Primaria Bucuresti distruge Parcul Cismigiu, cel mai emblematic parc al capitalei, iar noi mai si platim 10 milioane de euro companiilor lui Firea.M-am uitat mai atent pe planul de mutilare, denumit oficial 'restaurare', a parcului si pot sa va spun ca va fi un dezastru. Nu vom mai recunoaste Cismigiul dupa aceste lucrari, vor distruge spatiile verzi, vor instala gherete si il vor transforma intr-un balci cu vegetatie", noteaza Alexandrescu pe reteaua sociala.De asemenea, senatorul USR relateaza, pe scurt, "prejudiciile" pe care le va suferi Cismigiul:"1.care vor servi ca spatii comerciale. Iar, pe langa aglomerarea parcului, aceste constructii vor bloca perspectivele catre diferite puncte de interes din interiorul parcului. Imaginea Cismigiului, proiectata de mari arhitecti peisagisti in urma cu 150 de ani, va fi complet schimbata.2.prin propunerea de pavare a spatiului verde. In acest fel se anuleaza imaginea emblematica pe care Cismigiul a intiparit-o in mintea bucurestenilor in ultima suta de ani, de cand arhitectul peisagist german, Friedrich Rebhuhn a refacut acest ax.3. Utilajeje de consructie, cu o greutate de mai multe tone, vor circula peste tot si haotic avand in vedere ca nu exista o organizare de santier pentru construirea fundatiilor colibelor., ceea ce va duce la moartea lor.4.. De exemplu, se paveaza zona sahistilor, rotonda si zonele limitrofe. In prezent putem vedea diferite etape din istoria sa, inclusiv pavajul din parc care a fost reciclat de Rebhuhn in anii 1920, de la rondul I de la Sosea si din gradina Palatului Regal.5., una dintre singurele ramase aproape neschimbate inca de pe vremea lui Karl Wilhelm Meyer, primul peisagist care s-a ocupat de amenajarea Cismigiului,. Acest loc de joaca se va realiza in spatiul destinat in 1850 intrarii principale, dinspre Calea Victoriei si Teatrul National", se arata in postarea din mediul online.Totodata, senatorul afirma ca PMB nu are niciun fel de plan de management al vegetatiei sau un plan de replantari, astfel ca dupa "ce parcul va fi mutilat, asa va si ramane"."Mentionez si ca Primaria nu are absolut niciun fel de plan de management al vegetatiei sau un plan de replantari. Dupa ce parcul va fi mutilat, asa va si ramane. Doar daca nu se apuca instaleze si mai multe gherete.Va spun sincer, tot acest plan imi miroase a coruptie, a contract cu dedicatie. Cand Parcul Romanescu din Craiova a suferit niste modificari asemanatoare, costul a fost de 2 milioane de euro. Pentru Gradina Cismigiu, mult mai mica decat Romanescu, costul este de 10 milioane de euro, iar contractul va fi executat de una din companiile comerciale in subordinea lui Firea.Din pacate, PNL si PMP au votat alaturi de PSD si ALDE. USR e singurul partid care a votat cu totul impotriva. Vom face tot ce este posibil, juridic si politic, pentru a opri distrugerea parcului Cismigiu. E nevoie de fiecare dintre noi. Nu e usor, dar mai avem un an pana cand putem scapa definitiv de inamicul public numarul 1 al Bucurestiului - primarul Bucurestiului, Gabriela Firea", conchide senatorul USR.In replica, Primaria Municipiului bucuresti (PMB) precizeaza, intr-un comunicat de presa remis joi Ziare.com, ca "prin proiect nu se propun spatii comerciale noi si nici defrisari de arbori pentru realizarea de restaurante"."Primaria Capitalei respinge ferm afirmatiile conform carora ar propune 'arbori monumentali sanatosi' pentru defrisare in Gradina Cismigiu, sau ar intentiona 'mutilarea' acestui parc istoric, asa cum eronat a aparut in mediul online. Pentru corecta informare cu privire la proiectul initiat, transmitem informatii detaliate despre acest demers.Astfel, prin proiectul de reabilitare peisagistica a parcului istoric Gradina Cismigiu, pentru care au fost aprobati ieri indicatorii tehnico-economici, Primaria Capitalei doreste restaurarea acestui obiectiv, pe care sa-l redea bucurestenilor ca spatiu public de calitate, sigur pentru vizitatori si care sa pastreze amprenta sa istorica.Inaugurata oficial acum 165 de ani (in 1854), Gradina nu a beneficiat din 1953 de o reabilitare majora integrata, in schimb a suferit o serie de interventii neautorizate, care au dus la degradarea unor anumite zone si il afecteaza din punct de vedere functional, estetic si al sigurantei pentru vizitatori.Pentru a remedia actuala situatie a parcului, este necesar ca interventia sa fie una integrata, sa aiba la baza studii aplicate la stilul si istoricul acestui parc si sa elimine acele transformari ce au degradat parcul de-a lungul timpului.Prin proiect nu se propun spatii comerciale noi, si nici defrisari de arbori pentru realizarea de restaurante, ci sunt prevazute plantari noi", potrivit sursei citate.De asemenea, primaria puncteaza ca se propune demontarea a patruzeci de bucati de tonete / cabine paza / toalete ecologice."In ceea ce priveste constructiile existente, vor avea loc desfiintari ale elementelor parazitare si care imprima o imagine improprie: imprejmuiri realizate in dezacord cu statutul de parc istoric, grupuri sanitare, chioscuri, automate, rampe de gunoi, obiecte de mobilier urban si de decor distruse sau cu aspect disonant fata de specificul parcului.Totodata, prin proiect se propun amplasamente amenajate coerent in structura istorica a parcului, cu toate utilitatile aduse in casete ascunse (apa, canalizare, electricitate) pentru a putea fi utilizate in mod permanent sau temporar (targuri, festivitati, chioscuri) ", se mai arata in comunicat.In acelasi timp, PMB noteaza ca proiectul a pornit de la necesitatea, "constatata nu doar de Primaria Capitalei, de a reabilita o serie de cai de acces: alei, poduri si podete existente in parc"."Pentru a fundamenta interventiile necesare, Primaria Capitalei, prin ALPAB, a comandat expertizele tehnice aferente. In paralel, au fost realizate un studiu de evaluare peisagistica, un studiu istoric si unul dendrologic, vegetatia fiind principala componenta a Gradinii Cismigiu. Aceste documente au evidentiat si alte neajunsuri ale acestui spatiu: la ora actuala, alimentarea spatiilor comerciale din parc se realizeaza haotic, cu deversari la teren, cu alimentari electrice cu cabluri si prelungitoare trecute prin copaci, etc., fapt care poate afecta buna functionare a parcului pe termen lung.Parcul Cismigiu a suferit de-a lungul timpului o serie de transformari, unele dintre ele daunatoare: Este vorba, de exemplu, de neutilizarea constructiilor destinate grupurilor sanitare existente in parc inca din anii 1936-1940, amplasarea de tonete/chioscuri pentru diverse activitati comerciale, mini gradini zoologice, mobilier de joaca pentru copii amplasat neadecvat la specificul parcului, nenumarate tipologii de mobilier urban si imprejmuiri, dar si de 'imbatranirea' unora dintre elementele din componenta parcului - cum este cazul unora dintre poduri", mai precizeaza documentul.