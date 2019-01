Senator USR: Andronescu a descoperit apa calda. Prima ei reforma a facut analfabeti functionali

Ziare.

com

"Responsabila de distrugerea invamantului romanesc, Ecaterina Andronescu vrea acum sa-l refomeze si, in acest proces, a descoperit apa calda a educatiei: elevii au prea multe ore la clasa si ele trebuie reduse.Din pacate, Ecaterina Andronescu nu intelege ca prima ei reforma a educatei, inceputa in anul 2000, a facut ca 40% din elevii romani sa fie acum analfabeti functional.Ma indoiesc ca cea de a doua reforma Andronescu a invatamantului sa aiba mai multe sanse de a reusi sa transforme un copil intr-o persoana matura capabila sa absoarba continuu informatie si sa se poata adapta continuu la cerintele dinamice ale societatii de azi", a scris pe Facebook Vlad Alexandrescu Acesta considera ca "nu trebuie sa reinventam roata" si ca exista modele care sunt simplu de implementat."Mai intai ar trebui sa vedem cu ce calitati intelectuale/competente/abilitati ar trebui sa iasa copiii si tinerii din fiecare ciclu educational, apoi sa vedem cum croim programe scolare (programe ca in proiecte, nu programe ca in programa scolara) menite sa asigure competente si abia apoi sa discutam de numar de ore: 20 de ore pe saptamana la invatamantul primar, 25 la invatamantul gimnazial si 30 de ore pe saptamana la invatamantul liceal. Un numar pe care tot Ecaterina Andronescu l-a eliminat, in 2012, cand era din nou ministru al Educatiei.Daca am porni de la copii, de la programe menite sa le satisfaca setea de informatie si curiozitatile, s-ar putea sa avem surpriza ca putem obtine acele competente mutand procesul educational din clasa, in muzee, in parcuri, in sali de concerte, in sali de sport, in teatre, in ateliere de activitati practice. Adica sa avem cat mai putine ore in clasa si mai multe in viata, invatand sa observam, sa analizam si sa rezolvam probleme si sa gasim solutii", sustine senatorul USR.Fostul ministru al Culturii mai noteaza ca "educatia este mult prea importanta pentru viitorul unei natiuni sa devina o simpla tema de campanie electorala".